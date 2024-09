NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 158 auf 145 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank Marktanteilszuwächsen in den Bereichen High Bandwidth Memory (HBM) und Enterprise SSD Festplatten (eSSD) trotze der Halbleiterkonzern widrigen Trends bei traditionellen PCs und Smartphones, schrieb Analyst Toshiya Hari in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht und Ausblick./ag/gl



