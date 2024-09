DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. September (vorläufige Fassung)

=== *** 08:30 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag Tag 2 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September PROGNOSE: k.A. gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: k.A. gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 DE/DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben, Konferenz zum Thema "Ernst machen: Bürokratie spürbar abbauen und Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen", Berlin *** 09:15 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Keynote bei 8. ESRB-Jahrestagung 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +2.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% *** 10:15 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz zu "Fiscal Policy, Financial Sector Policy and Economic Growth" 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung September Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,5 zuvor: 96,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,3 zuvor: -9,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: k.A. Vorabschätzung: -12,9 zuvor: -13,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September 11:30 DE/Entwicklungs-Staatssekretär Flasbarth, Wirtschafts-Staatssekretärin Hajduk, Pk zu den Zahlen für die deutsche internationale Klimafinanzierung 2023, Berlin 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 11:40 AT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Konferenz zu "Economics of Payments XIII" *** 13:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Nutzen und Risiken der Digitalisierung in geopolitisch schwierigen Zeiten" 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, SPD-Fraktionschef Mützenich, Grußworte auf der queerpolitischen Menschrechtskonferenz der SPD-Bundestagsfraktion, Berlin *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September PROGNOSE: 69,3 1. Umfrage: 69,0 zuvor: 68,4 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit Italiens Staatspräsident Mattarella, Berlin 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der SPD-Veranstaltung "Sag mal, Sachsen", Delitzsch - DE/Erwerbstätigkeit September - DE/Commerzbank AG, erstes Treffen mit Unicredit SpA nach Anteilskauf ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

