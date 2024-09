© Foto: NurPhoto | Nikolas Kokovlis - picture alliance



Die Aktie von Meta Platforms verzeichnet am Donnerstag zahlreiche Analysten-Updates. Das Kursziel von Rosenblatt Securities sticht besonders hervor.Der Social-Media- und Werbegigant Meta Platforms hat am Mittwoch und Donnerstag zu seiner jährlichen Connect-Konferenz eingeladen. Nach der Vorstellung neuer Produkte, darunter AI-Brillen, sowie zahlreicher KI-Features am Mittwoch verzeichnet die Aktie am Donnerstag etliche Analysten-Updates. Viele Banken und Research-Häuser zeigen sich von den Zukunftsaussichten des Unternehmens, das inmitten des Booms um künstliche Intelligenz steht, überzeugt und haben ihre Kaufempfehlungen bekräftigt - mit zum Teil deutlich angehobenen Kurszielen. 811 …