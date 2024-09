An den US-Börsen können sich die Anleger nach dem durchwachsenen Vortag am Donnerstag auf Kursgewinne freuen. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte zunächst kaum Einfluss auf die Aktienkurse. Dank der anhaltenden Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 42.094 Punkte. Damit bliebe der Leitindex in Blickweite seines am Vortag erreichten Rekords von 42.299 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ...

