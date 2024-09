Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis stieg zum Wochenbeginn auf ein neues Allzeithoch von 2.671 US-Dollar (2.386 Euro) an, während der Silberpreis auf 32,30 US-Dollar squeezte. Getragen wurde dieser Anstieg von stärker als erwartete Zinssenkungen, neuen Spannungen im Nahen Osten und geldpolitischen Lockerungen in China. Gestern kündigte die People's Bank of China (PBOC) ein Konjunkturpaket an, nachdem das breiteste Geldmengenaggregat im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...