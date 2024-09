Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Angesichts der insgesamt guten Stimmung an den Finanzmärkten mieden Anleger den als sicherer geltenden Anleihemarkt, so die Börse Stuttgart.Risikobehaftete Anlagen wie Aktien und Rohstoffe hätten angezogen, nachdem Chinas Zentralbank weitreichende Konjunkturmaßnahmen wegen der schwächelnden Wirtschaft angekündigt habe. Vor diesem Hintergrund hätten schwache Konjunkturdaten aus Deutschland - der ifo-Geschäftsklimaindex habe sich im September den vierten Monat in Folge von 86,6 auf 85,4 Punkte verschlechtert - die Anleihekurse nicht stützen können. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe in der ersten Wochenhälfte 135 Prozentpunkte erreicht, im Wochenverlauf jedoch wieder auf aktuell 134,55 Punkte nachgegeben. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe rentiere nahezu unverändert bei 2,171%, die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe notiere mit 2,49% ebenfalls auf Vorwochenniveau. (Bonds weekly Ausgabe vom 26.09.2024) (26.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...