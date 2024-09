Das Chartbild der Lufthansa-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt und nähert sich einer wichtigen technischen Marke. Trotz der positiven Kursentwicklung bleibt JPMorgan in einer neuen Studie jedoch skeptisch, was die Aussichten des Unternehmens im Vergleich zur Konkurrenz angeht. Harry Gowers, Analyst bei JPMorgan, hält an seiner Bewertung für die Lufthansa fest und belässt das Kursziel bei 4,60 Euro mit der Einstufung "Underweight". Zudem behält er in seiner Analyse das Label ...

Den vollständigen Artikel lesen ...