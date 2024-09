© Foto: Sven Hoppe/dpa



UBS hebt das Kursziel für Iberdrola an, während JPMorgan das Kursziel von Puma senkt. Berenberg senkt ebenfalls das Kursziel für Siemens. Das sind die Analysten-Calls am Mittwoch.UBS hebt Kursziel für Iberdrola an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 13,25 auf 15,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Kursrally sei durch die gesunkenen Zinsen gerechtfertigt, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bereich Windkraft auf See befinde sich auf dem Erholungsweg. JPMorgan senkt Kursziel für Puma Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf …