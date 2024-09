Düsseldorf (ots) -Xiaomi bringt mit dem Xiaomi MIX Flip ein innovatives, faltbares Smartphone auf den Markt, das durch sein kompaktes Design und leistungsstarke Funktionen besticht. Mit einem hochwertigen 4-Zoll All Around Liquid Außendisplay mit einer 1,5K-Auflösung, 460 PPI und einer Bildwiederholrate von 120 Hz setzt das Xiaomi MIX Flip neue Maßstäbe für die Nutzung von Faltgeräten. Angetrieben von der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, bietet das Xiaomi MIX Flip eine Flaggschiff-Performance, die selbst bei anspruchsvollen Anwendungen und Multitasking überzeugt. Das Xiaomi MIX Flip ist zudem mit fortschrittlichen Kamera-Features ausgestattet, darunter Leica Objektive, die hochwertige Fotografie und Videoaufnahmen ermöglichen. Diese Kombination aus erstklassiger Hardware und Software erlaubt gestochen scharfe und detailreiche Aufnahmen - sei es ein Landschaftsbild oder ein Porträt. Der Fokus auf Stil und Funktionalität macht das Gerät zu einem geeigneten Begleiter für einen aktiven Lebensstil, da es alltägliche Aufgaben mühelos erledigen kann, ohne das Smartphone öffnen zu müssen.Hochfunktionales Außendisplay und benutzerfreundliche InteraktionDas Xiaomi MIX Flip verfügt über ein 4-Zoll Außendisplay, das dank seines quad-gebogenen Designs angenehm in der Hand liegt und eine intuitive Bedienung ermöglicht. Die Interaktion mit diesem Display wurde neu strukturiert, sodass es als hochfunktionales "kompaktes Smartphone" genutzt werden kann. Dieses Design ermöglicht den Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen, ohne das Gerät zu öffnen.Mit einer 1,5K-Auflösung, 460 PPI, einer Bildwiederholrate von 120 Hz, einer Spitzenhelligkeit von 3000 Nits, Original Color Pro, HDR-Unterstützung und Augenschutz sorgt das Außendisplay für flüssige Bewegungen und ein ansprechendes visuelles Erlebnis.Zusätzlich sind umfassende Display-Gesten und ein anpassbares Benachrichtigungs-/Kontrollzentrum integriert, was die Bedienung noch einfacher gestaltet. Widgets für Uhrzeit, Wetter, Schrittzahl und Musiksteuerung können ebenfalls angezeigt werden, sodass die wichtigsten Informationen auf einen Blick verfügbar sind. Auch die Verknüpfung mit dem "Human x Car x Home"-Ökosystem ermöglicht eine nahtlose Steuerung von Smart-Home-Geräten.Flaggschiff-Performance und leistungsstarke AkkulaufzeitDas Xiaomi MIX Flip erfüllt die Standards herkömmlicher Smartphones und widerlegt das Klischee von Faltgeräten mit geringer Leistung. Die Kombination aus leistungsstarker Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform und dem innovativen 3D-Kühlsystem gewährleistet eine zuverlässige Performance.Der Akku mit 4780 mAh bietet eine Laufzeit, die mit nicht faltbaren Modellen vergleichbar ist, und ermöglicht es, den ganzen Tag über in Kontakt zu bleiben und produktiv zu arbeiten. Dank des Xiaomi Surge-Batteriemanagementsystems wird der Lade- und Entladeprozess präzise verwaltet, wodurch die Lebensdauer des Akkus verlängert wird. Selbst nach 1600 Zyklen kann der Akku noch mindestens 80 Prozent seiner Kapazität behalten[1].Zudem unterstützt das Xiaomi MIX Flip modernste Konnektivität mit Wi-Fi 7 und 5G (Dual Sim), was eine nahtlose Kommunikation und blitzschnelle Internetverbindungen ermöglicht. Mit seiner leistungsstarken Antennentechnologie sorgt das Gerät für stabile Verbindungen, egal ob beim Streamen von Inhalten oder beim Arbeiten in der Cloud.Herausragende Anrufqualität und stabile NetzwerkverbindungDas Xiaomi MIX Flip stellt sicher, dass die Anrufqualität in jeder Position herausragend bleibt. Die Antennenarchitektur kombiniert mit dem Xiaomi Surge T1 Signalverstärkungschip gewährleistet, dass auch in schwierigen Umgebungen eine stabile Verbindung besteht.Das duale Audiosystem sorgt dafür, dass Anrufe sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand klar und deutlich sind. Darüber hinaus schützt ein geräuschunterdrückendes Mikrofon, das strategisch im Gehäuse positioniert ist, vor störenden Hintergrundgeräuschen, was die Kommunikation weiter verbessert.Leica Objektive für hochwertige FotografieDie Integration der Leica Objektive ermöglicht qualitativ hochwertige Fotos und Videos, die in verschiedenen Lichtverhältnissen beeindruckend sind. Die Hauptkamera des Xiaomi MIX Flip nutzt den Light Fusion 800 Hochdynamikbereichsensor, um atemberaubende Details und lebendige Farben einzufangen. Das einzigartige 47 mm Leica Teleobjektiv im kompakten Design ermöglicht Nahaufnahmen mit einer minimalen Fokussierentfernung von 9 cm.Das Gerät unterstützt zudem fortschrittliche Funktionen für die Fotografie, wie den "Master Portrait"-Modus, der auf KI-Technologie basiert und professionelle Porträtaufnahmen ermöglicht.Ein besonderes Highlight ist die Nutzung des großen Außendisplays für Selfies und Videoaufnahmen. Im geschlossenen Zustand kann das Außendisplay zusammen mit den Leica Objektiven verwendet werden, was kreative Möglichkeiten für Fotos und Videos eröffnet. Der integrierte Make-up-Spiegelmodus ermöglicht eine schnelle Überprüfung des Looks vor Aufnahmen, während die Vorschaufunktion auf dem Außendisplay eine sofortige Anpassung von Einstellungen erlaubt.Robustheit trifft EleganzDie Konstruktion des Xiaomi MIX Flip nutzt fortschrittliche Materialien wie Verbundfaser und eine hochwertige Aluminiumlegierung, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Das äußere Display wird durch robustes Xiaomi Shield Glass geschützt, während das innovative Scharnierdesign für eine lange Lebensdauer sorgt.Preise und VerfügbarkeitDas Xiaomi MIX Flip ist ab dem 26. September in den Farben Black und Purple in der Speichervariante 12 GB + 512 GB für 1.299,90 Euro (UVP) erhältlich.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://www.webcargo.net/l/pYDiKCxyzr/).Disclaimer1 Die Daten wurden von den Xiaomi Internal Labs bezogen. 