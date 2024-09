Hamburg (ots) -Die OTTO DÖRNER Gruppe setzt mit dem Bau einer der größten Photovoltaikanlagen der Abfallwirtschaft Deutschlands ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz.Auf dem Betriebsgelände des Unternehmens in Hamburg entsteht eine hochmoderne Solaranlage mit einer geplanten Gesamtleistung von knapp 800 kWp. Dieses Projekt unterstreicht das Engagement des Unternehmens für erneuerbare Energien und die Reduktion von CO2-Emissionen.Der erste "aktive Spatenstich" erfolgte im September 2024. Die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage auf der Sortieranlage ist für Anfang 2025 geplant.Von der jährliche Stromproduktion werden etwa 86 % direkt vor Ort verbraucht. Dies reduziert die Energiekosten deutlich und trägt maßgeblich zur Senkung des CO2-Ausstoßes bei.Mit SOLconsult GmbH hat OTTO DÖRNER einen erfahrenen und zuverlässigen Partner für die Umsetzung gefunden. "Trotz der Herausforderungen während der Planungsphase sind wir stolz auf die Fortschritte, die seit dem Spatenstich erzielt wurden", erklärt Henrik Deters, Instandhaltungsleiter Elektrotechnik bei OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH. "Dieses Projekt ist ein starkes Zeichen für unser langfristiges Engagement in nachhaltige Energielösungen. Es wird nicht nur unseren Energieverbrauch effizienter gestalten, sondern auch unsere CO2-Emissionen signifikant senken."Die Errichtung dieser Photovoltaikanlage ist ein bedeutender Meilenstein in der strategischen Ausrichtung der OTTO DÖRNER Gruppe hin zu einer umweltfreundlicheren Zukunft.Pressekontakt:OTTO DÖRNER GmbH & Co. KGIsabella LoschelderLeitung Unternehmenskommunikation und Employer BrandingLederstraße 24, 22525 HamburgTelefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34E-Mail Isabella.loschelder@doerner.deOriginal-Content von: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78164/5873897