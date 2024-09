Straßburg (ots) -In seinem ersten Konzert als neuer Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden dirigiert Christian Thielemann ein vielseitiges Programm. Für die 1570 gegründete Staatskapelle Berlin, eines der ältesten und angesehensten Orchester der Welt, bedeutet sein Antritt den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels.Mit Christian Thielemann übernimmt ein renommierter deutscher Dirigent die Nachfolge von Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden. In seinem Antrittskonzert mit der Staatskapelle Berlin dirigiert Thielemann zunächst das "Elysium" des zeitgenössischen kanadischen Komponisten Samy Moussa.Anschließend folgt mit Felix Mendelssohn Bartholdys Klavierkonzert Nr. 2 d-Moll (op. 40) ein Werk, das die romantische Leidenschaft und Virtuosität des 19. Jahrhunderts verkörpert. Der Solist des Klavierkonzerts, Igor Levit, zählt zu den gefragtesten Pianisten seiner Generation.Den Abschluss bildet Arnold Schönbergs "Pelléas et Mélisande" (op. 5), ein symphonisches Gedicht voller emotionaler Intensität, das die spätromantische Tradition und die Grenzen der Tonalität auslotet.ARTE streamt das Konzert am 7. Oktober um 19h live auf arte.tvAntrittskonzert von Christian ThielemannMit Igor Levit am Klavier und der Staatskapelle BerlinRBB/ARTE, UnitelDeutschland 2024, 80 Min.ErstausstrahlungOnline vom 7. Oktober bis 11. November 2024 auf arte.tvSonntag, 13. Oktober 2024 um 16.50 Uhr im TV>> Zum Livestream (https://www.arte.tv/fr/videos/120896-000-A/christian-thielemann-et-igor-levit/)>> Zu den Pressematerialen (https://presse.arte.tv/programme/120975-000-A/)Pressekontakt:Tonja von Thaden | tonja.von-thaden@arte.tv | +33 3 90 14 20 67Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5873896