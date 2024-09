Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel legte das Papier um 2,5 Prozent zu und erreichte einen Wert von 6,53 Euro. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Einschätzung einiger Analysten zurückhaltend. JPMorgan beispielsweise hält an seiner "Underweight"-Bewertung fest und setzt das Kursziel bei 4,60 Euro. Diese skeptische Haltung steht im Kontrast zur aktuellen Marktbewegung, die eine Annäherung an wichtige technische Marken zeigt.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 0,856 Euro. Die Dividendenausschüttung könnte sich laut Schätzungen auf 0,237 Euro je Aktie belaufen, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellen würde. Mit Blick auf die Zukunft wird die Veröffentlichung der Q3-Kennzahlen für den 29. Oktober 2024 erwartet, wodurch Investoren weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens erhalten dürften.

