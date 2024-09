Leipzig (ots) -Mit diesem Mediendossier möchten wir Sie auf die Ausstrahlung der beiden neuen "Wolfsland"-Krimis "In der Schlinge" und "Schwarzer Spiegel" mit Yvonne Catterfeld und Götz Schubert als Ermittlerpaar hinweisen.Die beiden Filme werden am 31.Oktober sowie am 7. November jeweils 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt."Wolfsland - In der Schlinge" beschließt die Mafia-Saga vom "dreckigen Dutzend" mit einem dramatischen Finale.In "Schwarzer Spiegel" haben es die Kommissare Burkhard "Butsch" Schulz und Viola "Kessie" Delbrück mit einem seltsamen Fall zu tun: Ein Toter im Wald, der aussieht wie Butsch und dessen Polizeiausweis bei sich trägt.Weiterführende Informationen finden Sie hier:https://www.mdr.de/presse/mediendossier/mediendossier_wolfsland-100.htmlDie Filme stehen für Rezensionszwecke im Vorführraum des Ersten zur Verfügung: presse.daserste.de (https://presse.daserste.de/index~login.html)Honorarfreie Fotos finden Sie auch unter ard-foto.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 63 76,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5873902