Die Digital Cooperation Organization (DCO), eine globale multilaterale Organisation, die sich dafür einsetzt, allen Menschen digitalen Wohlstand zu ermöglichen, indem sie das integrative Wachstum der digitalen Wirtschaft beschleunigt, hat mit der Liga der Arabischen Staaten (LAS) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um bei der Entwicklung einer integrativen und nachhaltigen digitalen Wirtschaft zusammenzuarbeiten.

The Digital Cooperation Organization and the League of Arab States sign an MoU to accelerate digital transformation and economic development (Photo: AETOSWire)

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung erfolgte am 23. September am Rande der 79.Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York durch S.E. Ahmed Aboul Gheit, Generalsekretär der Liga der Arabischen Staaten, und S.E. Deemah AlYahya, Generalsekretärin der Digital Cooperation Organization.

Durch die Absichtserklärung werden der DCO und die LAS bei der Beschleunigung der integrativen und nachhaltigen digitalen Wirtschaft zusammenarbeiten, gemeinsam an der Verbesserung der Beziehungen arbeiten, Erfahrungen und Informationen austauschen und das Wachstum der digitalen Transformation und der wirtschaftlichen Entwicklung beschleunigen. Zu den spezifischen Bereichen der Zusammenarbeit gehören die Entwicklung des digitalen Marktes, die Angleichung von Richtlinien und Gesetzen in den Bereichen der digitalen Wirtschaft sowie Innovation, Forschung und Entwicklung.

Die DCO und die LAS werden auch bei Richtlinien im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft zusammenarbeiten, Innovationen unterstützen und ethische KI fördern. In den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung werden die beiden Einrichtungen bei gemeinsamen Forschungsarbeiten und Studien zusammenarbeiten, um das Wachstum der digitalen Wirtschaft zu fördern. Sie werden auch Wissen austauschen, um die digitale Kluft zu überbrücken, indem sie die digitale Infrastruktur, die digitale Verwaltung, die digitalen Fähigkeiten und das digitale Bewusstsein verbessern.

S.E. Deemah AlYahya, Generalsekretärin der DCO, sagte: "Unsere Aufgabe besteht darin, die Zusammenarbeit, das gegenseitige Verständnis und die Koordination zwischen unseren Mitgliedstaaten zu verbessern und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Nichtmitgliedstaaten und -organisationen zu fördern. Wir wollen sicherstellen, dass jede Nation, jedes Unternehmen und jeder Einzelne eine faire Chance hat, in einer integrativen, grenzüberschreitenden und nachhaltigen digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Als älteste regionale zwischenstaatliche Organisation spielt die Liga der Arabischen Staaten eine entscheidende Rolle bei der Vereinheitlichung der Vision der Region für die digitale Zukunft. Diese Absichtserklärung stellt einen bedeutenden Schritt zur Förderung einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in den DCO-Mitgliedstaaten dar. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um Unternehmer sowie kleine und mittlere Unternehmen zu stärken und ihnen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen."

S.E. Ahmed Aboul Gheit, Generalsekretär der LAS, sagte: "Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die arabische Region mit den rasanten technologischen Veränderungen Schritt hält, die die Zukunft der Weltwirtschaft prägen. Dazu gehören Investitionen in die digitale Infrastruktur, die Verbesserung der Technologieausbildung und -innovation sowie die Gewährleistung eines breiten Zugangs zu digitalen Tools und Dienstleistungen. Mit der DCO werden wir digitale Richtlinien in der digitalen Wirtschaft entwickeln und Innovationen sowie den verantwortungsvollen Einsatz von KI unterstützen. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Technologie als entscheidendes Instrument zur Bekämpfung der Armut, zur Verbesserung der Sicherheit und zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in allen Mitgliedstaaten der LAS zu nutzen."

Die Absichtserklärung folgt auf ein Treffen zwischen der DCO und LAS im Mai 2024 in Kairo, bei dem sich beide Organisationen zu einer verstärkten Zusammenarbeit verpflichteten.

