EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

AT&S CEO-Funktion wird neu ausgeschrieben



26.09.2024 / 16:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AT&S CEO-Funktion wird neu ausgeschrieben Wie bereits berichtet, hat Andreas Gerstenmayer die Position des CEO bei AT&S mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 zurückgelegt. Dies erfolgt aus persönlichen Gründen. Interimistisch übernimmt Dr. Peter Schneider - bisher Stellvertreter des CEO - die Rolle "Sprecher des Vorstands". Bis zur Bestellung des oder der neuen CEO werden Herrn Gerstenmayers Agenden vom Vorstand wahrgenommen. Leoben, 26. September 2024 - Nachdem Andreas Gerstenmayer, seit Februar 2010 CEO des heimischen Technologieunternehmens AT&S, am Montag aus persönlichen Gründen die Position des Vorstandsvorsitzenden zurückgelegt hat, startet AT&S eine CEO-Suche. In den kommenden Monaten soll ein interner oder auch externer Kandidat bzw. eine Kandidatin für die Nachfolge Andreas Gerstenmayers gefunden werden. "Unter der Führung von Andreas Gerstenmayer ist es gelungen, dass sich AT&S in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten zu einem globalen Technologieführer in der Mikroelektronik entwickelt hat", würdigt der AT&S-Aufsichtsrat Gerstenmayers Tätigkeit. "AT&S hat in dieser Zeit nicht nur einen erfolgreichen Wachstumskurs gestartet, sondern arbeitet mit den innovativsten Unternehmen der weltweiten Elektronikindustrie zusammen und konnte bedeutende Technologieunternehmen als Kunden gewinnen. Dafür möchten sich die Mitglieder des Aufsichtsrats, die Andreas Gerstenmayer alles Gute für die Zukunft wünschen, herzlich bedanken." "Ich habe AT&S mehr als 14 Jahre lang geleitet, die Höhen und Tiefen erlebt und die Wachstumsphase eingeleitet. Es ist nun an der Zeit, die Unternehmensführung in neue Hände zu legen", sagt Andreas Gerstenmayer. "Für die zukünftigen Herausforderungen in einem für die gesamte Technologiebranche schwierigen Marktumfeld ist AT&S gut vorbereitet, daher ist es ein guter Zeitpunkt für die Staffelübergabe." AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing, wie etwa KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 13.500 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net



26.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com