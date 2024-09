Element79 Gold sichert sich Meilenstein-Deal mit privatem peruanischem Partner

Anzeige / Werbung

Element79 Gold hat sich das Recht gesichert, 1,3 Millionen Tonnen goldhaltigen Abraum in Peru zu verarbeiten. Man hofft, daraus bis zu 50.000 Unzen Goldäquivalent gewinnen zu können!

Element79 Gold Corp (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FSE: 7YS0) hat sich per Letter of Intent das Recht gesichert, 1,3 Millionen Tonnen goldhaltigen Abraum von dem privaten peruanischen Unternehmen S.M.R.L. PALAZA 16 ("Palaza") in Arequipa, Peru, zu kaufen und zu verarbeiten. Die Abbraureste stammen von früheren Bergbauaktivitäten in den Minen Shila und Paola (heute als Mine Lucero bekannt). Die Wiederaufbereitung der Halden gehört zu dem strategischen Plan, die Lucero-Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Element79 selbst bezeichnete den LOI als einen "bedeutenden Meilenstein".

Durch die strategische Partnerschaft mit dem lokal gut verankerten Unternehmen Palaza wolle man die regionalen und kommunalen Bindungen stärken. Der private Verkäufer Palaza schätzt, dass während der Laufzeit des Projekts etwa 50.000 Unzen Goldäquivalent gewonnen werden können. Im Rahmen seiner Due Diligence will Element79 diese Zahl in unabhängigen 43-101- und PEA-Studien überprüfen. Im besten Fall könnte der Bau einer Aufbereitungsanlage nach Ende der Regenzeit voraussichtlich Ende des 1. Quartals bis Anfang des 2. Quartals 2025 beginnen.

Element 79 zahlt für die Option sofort 25.000 USD und will in den kommenden 75 Tagen die Due Diligence einschließlich der Probenahmen abschließen. Vorbehaltlich zufriedenstellender Ergebnisse und der Zahlung weiterer 50.000 USD soll der Kauf dann verbindlich abgeschlossen werden. Als variablen Basispreis für den Abraum haben die Partner 10 USD pro Tonne zuzüglich Mehrwertsteuer (18 %) bei einem angenommenen Goldpreis 2.200 USD vereinbart. Zusätzlich zum Kaufpreis zahlt Element79 Gold für alle verarbeiteten Abgänge eine Lizenzgebühr von 1 % an Palaza. Palaza hat Element79 Gold autorisiert, auf seinem Grundstück eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 350 Tonnen am Tag zu errichten. Diese Anlage wird nicht nur die erworbenen Abraumhalden verarbeiten, sondern auch als Basis für die Aufnahme anderer Mineralerze aus der Produktion von Lucero und von regionalen Kleinbergbauern (ASMs) dienen, mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz und den Output zu maximieren.

James Tworek, CEO und Director von Element79 Gold Corp kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft mit Palaza, die unser anhaltendes Engagement für die Stärkung unserer Präsenz und operativen Kapazität durch innovative und nachhaltige Bergbaupraktiken unterstreicht. Das Palaza-Team ist seit Jahrzehnten in der Region tätig, verfügt über solide lokale Beziehungen und hat wertvolle Erfahrungen mit der Erkundung und dem Betrieb der Shila-Mine in der Vergangenheit. Das Endergebnis dieser Vereinbarung verbessert nicht nur die zugängliche Ressourcenbasis von Element79, sondern positioniert uns auch für langfristiges Wachstum und Rentabilität, während wir gleichzeitig dazu beitragen, die Abraumhalden zu sanieren, um eine stabile Schließung zu erreichen, und eine Lösung für viele der lokalen logistischen Hindernisse für die Steigerung der Produktion aus der Lucero-Mine und anderen Minen in der Region bieten. Wir sind zuversichtlich, dass die Wiederaufbereitung dieser Abraumhalden für beide Parteien und die beteiligten Gemeinden erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen und unsere Präsenz im peruanischen Bergbausektor stärken wird."



Abbildung 1: Die wichtigsten Mineralrechte von Element79 an der ehemaligen Mine Lucero, einschließlich der Abraumlagerstätten.

Strategische Partnerschaft bietet für beide Seite kommerzielle Vorteile

Durch die Verarbeitung der Abraumhalden versprechen sich beide Partner künftig erhebliche potenzielle Einnahmen. Interne Schätzungen auf der Basis alter Labortests von 2011 und 2012 gehen davon aus, dass der Goldäquivalentgehalt in den Abraumhalden zu diesem Zeitpunkt etwa 1,5 g/t betrug. Die Goldlöslichkeit/Ausbeute aus den Abraumhalden wird auf 85 % und die Silberausbeute auf 75 % geschätzt. Palaza schätzt, dass während der Laufzeit des Projekts etwa 50.000 Unzen Goldäquivalent gewonnen werden können. Bei einem geschätzten potenziellen Brutto-Goldäquivalent von 100 Millionen US-Dollar (bei einem Goldpreis von 2.000 US-Dollar) mit 80 % förderbaren Ressourcen (80 Millionen US-Dollar), abzüglich 16 Millionen US-Dollar Inputkosten (Abraum) und skalierbaren 6 bis 20 Millionen US-Dollar Anlagenkosten, könnte das Projekt über eine Projektlaufzeit von 15 Jahren 44 bis 58 Millionen US-Dollar brutto erwirtschaften (2,9 bis 5,3 Millionen US-Dollar brutto pro Jahr).

Element79 bietet Zugang zu neuen Technologien

Element79 Gold hat verschiedene Möglichkeiten geprüft, um die Sicherheit zu erhöhen und die Umweltauswirkungen der geplanten Aufbereitungsanlage für Abraum zu minimieren. Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung werden die Mahl- und Aufbereitungsverfahren mit und ohne Chemikalien, die Erzaufbereitung, die Effizienz und die Bodenundurchlässigkeit zur Verhinderung von Bodenauswaschungen getestet. Element79 Gold verpflichtet sich, sicherzustellen, dass alle Aktivitäten strengen Umwelt- und Gemeinschaftsstandards entsprechen.

Fazit: Die Vereinbarung zwischen Element79 und der privaten peruanischen Firma Palaza bietet für beide Parteien bedeutende wirtschaftliche Vorteile. Hinzu kommen der soziale und ökologische Nutzen für die Region und die lokale Gemeinschaft. Das Vorhaben ist für die lokale Bevölkerung seit Langem ein wichtiges Anliegen, da die endgültige Sanierung von vier Haufen trocken gestapelter Abraumhalden, die seit etwa 19 Jahren ohne Sanierung inaktiv und mit "Biomembranen" und Kalkstein bedeckt sind, abgeschlossen würde. Es bestehen sehr gute Chancen, dass sich Element79 auf der Grundlage der kommenden 43-101 Berichte und der PEA institutionelle Mittel für die Entwicklung der Mühle/Aufbereitungsanlage für Abraum beschaffen kann, zumal die Anlage ihrerseits der Einstieg in die Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion in der Lucero-Mine bilden könnte. Schneller Cash-Flow ist in diesem Goldmarkt sicher das beste Argument, eine alte Mine wieder zu eröffnen.

