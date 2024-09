Mainz (ots) -Korrektur: Bitte beachten Sie die textliche Ergänzung zu "Toi Toi Toi! Das größte Dreispartenhaus der Welt". Bitte nehmen Sie die aktualisierte Version. Vielen Dank!Die Oktober-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Der Gangster, der Junkie und die Herrin" ab sofort auf dem ARD-Twitch-KanalEin Ex-Gefängnisinsasse, ein Ex-Drogenabhängiger und eine Domina. Maximilian Pollux, Roman Grandke und Nina Workhard haben Erfahrungen gemacht, die andere nur aus dem Fernsehen oder dem Internet kennen. Oft jenseits der Legalität. Sie sprechen offen und authentisch miteinander und stellen sich Fragen, die man sich selbst nicht trauen würde zu fragen. Nach dem Motto "Ich dachte, es wäre eine gute Idee ..." unterhalten sich die drei Protagonist:innen nun auch mit verschiedensten geladenen Gästen und erzählen Geschichten aus ihren Milieus und ihrer Vergangenheit. Seit September wird jeden Freitag von 20 bis 22 Uhr der erfolgreiche Podcast "Der Gangster, der Junkie und die Herrin" als Live-Format auf dem ARD-Twitch-Kanal gestreamt.Warum anschauen?Der Gangster, der Junkie und die Herrin sitzen gemeinsam am Tisch... Das könnte eine Filmszene sein, hier ist es der Anfang vieler spannender Gespräche mit interessanten Gästen!Wo zu finden?Seit September immer freitags auf dem ARD-Twitch-Kanal."Mietspiegel" ab 1. Oktober auf dem SWR Youtube-KanalMietpreishorror trifft Unterhaltung: In den Youtube-Shorts "Mietspiegel" loten Makler Stephan Franzen und Schauspielerin Katjana Gerz zusammen die schillernden Untiefen des Wohnungsmarkts im Südwesten aus. In weniger als einer Minute reagieren sie auf Online-Anzeigen und bewerten Fotos, staunen, lästern, geben Tipps oder gehen auf potenzielle Einrichtungsideen ein. Der Clou: Makler Stephan Franzen weiß eingangs nicht, wie teuer die besprochene Immobilie ist. Am Ende muss er schätzen, welchen Preis die Wohnung aufruft. Gerecht - oder Wucher?Warum anschauen?Faszination fremdes Wohnzimmer! Ein Format für alle, die selbst schon leidvoll nach Wohnungen gesucht haben oder sich gerne mal in femde vier Wände träumen.Wo zu finden?Ab 1. Oktober zweimal pro Woche auf dem SWR YouTube-Kanal."Arthouse Doku" - zweite Staffel ab 3. Oktober in der ARD AudiothekDer künstlerische Doku-Podcast der Feature-Redaktionen von ARD und Deutschlandfunk startet in die zweite Runde. Mit sieben neuen, soundfetten Episoden. Diesmal geht die Reise nach Australien und Litauen, auf der Suche nach Wurzeln und Geschichten und bei der Rückkehr mit mehr Fragen als Antworten im Gepäck. Im Anschluss steht ein Querdenker im Fokus und lässt die Zuhörenden leicht verstört mit einer Ahnung zurück, was sprachliche Gewalt sein kann. Und was ist eigentlich vom KI-Boom zu halten? Im Podcast wird mit seinen Möglichkeiten gespielt und kritisch beäugt. In Kroatien kommt es zu einer Freundschaft mit einem treuen Storchenpaar - und fast verzweifeln die Podcast-Macher:innen an sich und am Journalismus.Warum anhören?"Arthouse Doku" versammelt komplexe Geschichten, die radikal und kunstvoll die Wirklichkeit beleuchten. Jede Folge erzählt eine Geschichte, die im Gedächtnis bleibt. Manchmal sperrig - immer ungewöhnlich.Wo zu finden?Ab 3. Oktober in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt"Knallhart entspannt" - zweite Staffel ab 4. Oktober in der ARD AudiothekActionhelden kennen das: den ganzen Tag die Welt vor Schurken retten oder eine Bande Superhelden beaufsichtigen - da hat man Entspannung dringend nötig. In der neuen Staffel des Podcasts "Knallhart entspannt" nimmt Engelbert von Nordhausen alias Hollywood-Star Samuel L. Jackson die Hörer:innen mit auf einen ganz besonderen Entspannungstrip. In jeder Folge geht es mit der berühmten Synchronstimme an einen anderen Ort im Südwesten Deutschlands, vom Schwarzwald bis in die Eifel.Warum anhören?Kurze Auszeit gefällig? Dann einfach zurücklehnen und gemeinsam mit der berühmten deutschen Stimme von Actionheld Samuel L. Jackson auf Gedankenreise in die Natur gehen!Wo zu finden?Ab 4. Oktober in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt."Milchzähne" ab 4. Oktober in der ARD AudiothekIn einer postdystopischen Welt lebt Skalde zusammen mit ihrer Mutter Edith in dem scheinbar letzten Refugium, das den Menschen geblieben ist. Als eines Tages ein fremdes Kind mit feuerrotem Haar auftaucht, nehmen sie es zu sich, obwohl sie wissen, dass der Rest der Gemeinschaft dies nicht dulden wird. Edith und Skalde, die selbst nie richtig zu den anderen dazugehörten, müssen schon bald erkennen, dass sowohl ihre Leben als auch das des Kindes in Gefahr sind.Warum anhören?Eine Klimadystopie, die Fremdenhass sowie die Natur des Menschen in all ihrer Vielfalt beleuchtet.Wo zu finden?Ab 4. Oktober in der ARD Audiothek."Kein König in Israel", Hörspiel von Maxim Biller ab 4. Oktober in der AudiothekJossl Brenner war ein jüdischer Schriftsteller, Übersetzer, Hebräischlehrer und Gewerkschaftler. Geboren im Russischen Kaiserreich 1881, reist er als Zionist nach Palästina. 1921 wurde er während der Pogrome zu Jaffa von arabischen Zivilisten ermordet. Maxim Biller beschwört in dieser Hörspiel-Fiktion (Regie Dominik Graf) das Leben eines widersprüchlichen Menschen zu Beginn des letzten Jahrhunderts - ein modernes Leben zwischen Hybris, Orientierungslosigkeit, Verzweiflung, Liebe, Kunst und jüdischer Heimat- und Identitätssuche.Warum anhören?Maxim Biller ist eine der wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur. Seine Hörspiel-Fiktion wird zum Jahrestag des Angriffs auf Israel am 7. Oktober bedrückend aktuell.Wo zu finden?Ab 4. Oktober in der ARD Audiothek."Toi Toi Toi! Das größte Dreispartenhaus der Welt" ab 10. Oktober in der ARD MediathekMitten in Stuttgart steht das weltweit größte Dreispartenhaus: Staatsoper, Ballett und Schauspiel Stuttgart. Rund 1.400 Künstler:innen, Handwerker:innen und Angestellte arbeiten hier. Die SWR Serie begleitet vier junge Ensemblemitglieder hinter die Kulissen: die Ballerina Rocio Aleman, den Schauspieler Elias Krischke und das Sängerpaar Esther Dierkes und Björn Bürger. Die fünfteilige Dokumentation wurde von den Filmemacher:innen Sandra Maria Dujmovic und Joachim Lang für den SWR produziert. Zwei Jahre lang fing das Kamerateam unter der Regie von Andreas Ammer intime Bilder ein und zeigt emotionale Höhen, handwerkliche Perfektion und logistische Meisterleistungen, die täglich Kunst auf Weltniveau ermöglichen.Warum anschauen?Die Serie zeigt eindrücklich die Arbeit, Leidenschaft und Emotionen hinter den Kulissen der Staatsoper, des Balletts und des Schauspiels Stuttgart - ein Muss für alle Kunst- und Theaterliebhaber:innen.Wo zu finden?Ab 10. Oktober in der ARD Mediathek"Donaueschinger Musiktage 2024" am 18. und 20. Oktober auf SWRKultur.deDie Donaueschinger Musiktage sind das wohl wichtigste Festival zeitgenössischer Musik weltweit mit 25 Ur- und Erstaufführungen im Jahr 2024. Im Video-Livestream überträgt SWR Kultur das Eröffnungs- und das Abschlusskonzert mit dem SWR Symphonierorchester. Am Freitag konfrontiert der Komponist George Lewis das Orchester mit einem KI-Solisten. Simon Stehen-Andersen stellt sich nach intensiver Arbeit mit Film und Musiktheater einer Klang-Challenge. Für das Abschlusskonzert hat sich Francisco Alvarado vom Abspielen analoger Kassetten anregen lassen. Sara Glojnaric komponiert eine kollektive Feier von Queer Joy. Und bei Chaya Czernowin werden die sechs Stimmen der Neuen Vocalsolisten zu Übermittler:innen wilder Empfindungen.Warum anschauen?Die Donaueschinger Musiktage sind zeitgenössische Musik in Höchstform mit innovativen Klängen, wegweisenden Kompositionen und virtuosen Aufführungen.Wo zu finden?Am 18. und 20. Oktober live auf SWRKultur.de.ARD Story "Unsere Flüsse - wie retten wir Deutschlands Lebensadern?" ab 21.Oktober in der ARD Mediathek500.000 Kilometer Fließgewässer durchziehen Deutschland wie ein Netz aus feinen Lebensadern. Viele sind verbaut oder belastet von Einleitungen. Wie geht es unseren Flüssen und Bächen und wie können wir sie besser schützen? Die ARD hat eine Mitmachaktion gestartet: Angler:innen, Wanderer, Familien, alle untersuchen "ihre" Bäche. So kamen 2.700 Begutachtungen zusammen. Das ARD-Story Team hat sie mit Wissenschaftler:innen ausgewertet und weiter recherchiert. Eine spannende Spurensuche entlang deutscher Ufer.Warum anschauen?Eine ARD-Mitmachaktion, die ohne Unterstützung der Zuschauer:innen in diesem Ausmaß nicht möglich wäre: Was sagen die gesammelten Daten über den Zustand unserer Flüsse und Bäche?Wo zu finden?Ab 21. Oktober in der ARD Mediathek.Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-oktober-2024 und http://swr.li/pressedossier-streaming-tippsMonatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Claudia Lemcke, 06131 929 33293, claudia.lemcke@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5873957