Die Aktie des führenden europäischen Entwicklers für erneuerbare Energien, ABO Energy, steht nach Einschätzung von Warburg-Analyst Jan Bauer vor einem deutlichen Wachstumsschub.In einem neuen Analysten-Kommentar empfiehlt Bauer die Aktie zum Kauf und setzt ein ambitioniertes Kursziel von 114 Euro - ein Aufschlag von fast 150 Prozent zum aktuellen Niveau. Die stark wachsende Nachfrage nach Projekten in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik, Batteriespeicher und Wasserstoff sollte der Aktie von ABO Rückenwind verleihen, so der Analyst. Starke Pipeline und Expansion in Europa Mit einer Projektpipeline von mehr als 24 Gigawatt (GW) in der Entwicklung, rechnet Warburg in den kommenden Jahren …