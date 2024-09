DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nimmt 19.000er-Hürde mit Bravour

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach oben. Nachdem die 19.000er-Marke den DAX auf dem Weg nach oben zuletzt ausbremste, wurde sie heute mit Bravour genommen. Der DAX legte um 1,7 Prozent auf 19.238 Punkte zu, das Rekordhoch schraubte der Index auf 19.253 Zähler. Der entscheidende Impuls kam aus China, dort liefert die Notenbank wie auch die Politik seit Tagen unterstützende Maßnahmen für die schleppende Konjunktur und die Krise am Immobilienmarkt. An der Börse wird davon ausgegangen, dass die von der zweitgrößten Volkswirtschaft ausgehende Nachfrage groß genug sein wird, dass auch die exportstarken deutschen Unternehmen davon partizipieren. Neben den Automobilherstellern auch Unternehmen wie Adidas (+5,1 %) oder Hugo Boss (+ 5,5 %)

Commerzbank umworben

Für die Aktie der Commerzbank ging es um 6,9 Prozent nach oben. Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen will sie ihre Rendite in den kommenden Jahren stärker steigern als bislang geplant. Die Eigenkapitalrendite soll 2027 auf über 12 Prozent zulegen. Bislang hatte die Bank mehr als 11 Prozent in Aussicht gestellt. Außerdem will sie mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Zudem findet Morgen ein erstes Treffen der Frankfurter mit der Unicredit nach deren Anteilskauf statt. Möglicherweise steigt ja noch ein zweiter Werber in den Ring, dann könnte es teuer werden.

Zu den Verlierern im DAX gehörten BASF (-0,1%) zum Kapitalmarkttag des Chemieriesen. Von den Aussagen auf dem Kapitalmarkttag der BASF seien die Informationen zur Dividendenpolitik neu, so die DZ Bank. Sie dürften ihre entsprechenden Schätzungen und den Konsens negativ beeinflussen.

Aber auch Technologiewerte waren gefragt, nachdem Micron in den USA mit einem guten Quartal und einem überzeugenden Ausblick erneut KI-Fantasie entfachten. Infineon legten um 4,0 Prozent zu, Elmos Semiconductor um 4,3 und Suss Microtec gleich um 9,2 Prozent. Verbio präsentierten sich nach einem durchwachsenem Geschäftsjahr 2023/24 etwas optimistischer, was an der Börse mit einem Plus von 11,5 Prozent in der Aktie goutiert wurde.

Evotec zogen um 3,5 Prozent an mit der Bekanntgabe einer Technologiepartnerschaft mit dem Pharmariesen Novo Nordisk. Ebenfalls im SDAX ging es für Mutares um weitere 14 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf einen Bericht des Short-Sellers Gotham City Research verwiesen. In diesem ist von Ungereimtheiten in der Mutares-Bilanz die Rede. Laut dem Bericht hat Gotham City gemeinsam mit Partnern eine Position aufgebaut, die auf einen fallenden Mutares-Kurs setzt. Der Aktienkurs erholte sich am Nachmittag deutlich, nachdem Mutares die vom Leerverkäufer genannten Vorwürfe als irreführend zurückwies.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.238,36 +1,7% +14,74% DAX-Future 19.427,00 +1,8% +10,76% XDAX 19.260,98 +1,8% +14,87% MDAX 26.795,27 +1,8% -1,26% TecDAX 3.364,09 +2,0% +0,80% SDAX 14.038,67 +2,6% +0,56% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,48 +3 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 9 0 4.064,2 80,8 54,6 MDAX 45 5 0 561,8 34,6 24,6 TecDAX 27 3 0 874,5 21,3 15,5 SDAX 60 9 1 161,8 11,9 4,9 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2024 11:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.