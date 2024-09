L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein globales Unternehmen für digitale Engineering- und FuE-Dienstleistungen, gibt seine Auszeichnung im PEAK Matrix® Assessment 2024 der Everest Group als Leader der Kategorie Connected Product Engineering Services bekannt. Mit dieser Anerkennung werden die Anstrengungen von LTTS für exzellente Embedded-Engineering-Leistungen und -Innovationen in Segmenten wie Mobilität, Technologie und Nachhaltigkeit gewürdigt.

Das PEAK Matrix® Assessment der Everest Group bewertet Engineering-Dienstleister anhand ihrer Marktführerqualitäten im Bereich Digital Engineering, des Feedbacks ihrer Kunden und ihrer Fähigkeit, relevante und transformative Lösungen zu entwickeln. Die exponierte Positionierung von LTTS in diesem Assessment spiegelt die herausragenden Fähigkeiten und den signifikanten Beitrag von LTTS für die vernetzte Produktentwicklung wider.

"Das Portfolio von L&T Technology Services umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der vernetzten Produktentwicklung mit Schwerpunkt auf Embedded Engineering. Auf diesem Gebiet hat das Unternehmen seine Fähigkeiten durch Investitionen in IP, Labs, CoEs und Partnerschaften mit Hyperscalern und Technologieanbietern konsequent ausgebaut. Dank der kontinuierlichen Investitionen in KI/ML, IoT und Edge Intelligence ragen insbesondere seine Lösungen in den Bereichen Medizintechnik und Connected Home heraus" , erklärt Nishant Udupa, Practice Director, Everest Group "Die Kunden schätzen L&T Technology Services für sein Know-how, seine hochqualifizierten Fachkräfte, sein effektives Projektmanagement und seine hohe Flexibilität. Diese Faktoren begründen die Wahl von L&T Technology Services als Leader im Connected Product Engineering Services PEAK Matrix® Assessment 2024 Embedded Engineering der Everest Group", fügt er an.

Mit seinen Fähigkeiten in den Bereichen IoT, digitale Zwillingstechnologie und erweiterte Embedded-Systeme entwickelt LTTS sein Dienstleistungsangebot kontinuierlich weiter, um den Branchentrends stets einen Schritt voraus zu sein. Die Kunden profitieren dabei von einer verbesserten betrieblichen Effizienz, kürzeren Markteinführungszeiten und der Möglichkeit, durch den Einsatz transformativer Technologien Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Zudem unterstreicht die Auszeichnung durch die Everest Group die Innovationskraft von LTTS und seine konsequente Ausrichtung auf die Bereitstellung zukunftsweisender Entwicklungslösungen.

"Die Anerkennung als Leader im PEAK Matrix® Assessment 2024 Connected Product Engineering Services durch die Everest Group bestätigt unsere Fähigkeiten auf dem Markt", berichtetAbhishek Sinha, Executive Director und President, Medical, Smart World and Functions, L&T Technology Services Limited"Wir bei LTTS arbeiten für das Ziel, die Grenzen technologischer Innovationen zu verschieben, indem wir Produktentwicklungs-Dienstleistungen erbringen, die unseren Kunden einen signifikanten Mehrwert liefern. Wir werden auch künftig transformative, hocheffektive Lösungen anbieten und in Bereichen wie Mobilität, Nachhaltigkeit oder Technologie neue Maßstäbe setzen."

Über die Everest Group

Die Everest Group ist ein führendes Marktforschungsunternehmen und hilft Führungskräften dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Bewältigung der heutigen Marktherausforderungen und stärken ihre Strategien, indem wir kontextbezogene Lösungsansätze auf ihre jeweilige Situation anwenden. Dieser Ansatz maximiert die betriebliche und finanzielle Performance und verbessert transformative Erlebnisse. Unser tief reichendes Know-how und unsere intensive Forschung auf den Gebieten Technologie, Geschäftsabläufe und technische Planung unter den Aspekten Fachkräfte, Nachhaltigkeit und Einkauf ermöglicht präzise und praxisorientierte Empfehlungen. Weitere Einzelheiten und vertiefende Inhalte sind verfügbar unter www.everestgrp.com.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Indien beschäftigt zum 30. Juni 2024 über 23.550 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.LTTS.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240925071500/de/

Contacts:

Medienkontakt

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E: aniruddha.basu@ltts.com