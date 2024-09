Anzeige / Werbung

Micron Technology Aktie: KI-Wert bricht nach starken Zahlen ein. Rücksetzer als Einstiegschance?

Micron Technology wurde 1978 in Boise, Idaho, von Ward Parkinson, Joe Parkinson, Dennis Wilson und Doug Pitman gegründet und begann als kleines Unternehmen im Bereich Halbleitertechnologie, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Speicherchips. In den frühen Jahren konzentrierte sich Micron auf die Forschung und Herstellung von DRAM (Dynamic Random Access Memory)-Chips, die für die Speicherung von Daten in Computern und anderen elektronischen Geräten verwendet werden. Diese Chips wurden bald zu einem der wichtigsten Produkte des Unternehmens und legten den Grundstein für dessen Wachstum.

In den 1980er Jahren erzielte Micron bedeutende Fortschritte in der Halbleitertechnologie, die es dem Unternehmen ermöglichten, sich gegen etablierte Wettbewerber durchzusetzen. 1984 gelang Micron der Durchbruch, als es als eines der ersten Unternehmen 64K DRAM-Chips auf den Markt brachte, die leistungsfähiger und effizienter waren als viele der damals erhältlichen Alternativen. Diese Innovation verschaffte dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und festigte seine Position in der wachsenden Speicherindustrie.

Heute ist Micron Technology einer der weltweit führenden Hersteller von Halbleiterlösungen und Speicherprodukten. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an DRAM-, NAND- und NOR-Flash-Speichern an, die in verschiedensten Anwendungen von Computern und Mobilgeräten bis hin zu Industrie- und Automobiltechnologien eingesetzt werden. Die Produkte von Micron sind entscheidend für die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung der Welt. Das Thema KI wird zum Wachstumstreiber und zeigt in der aktuellen Bilanz, auf die wir heute eingehen, seine Stärke. Damit kann auch der Pfad zur Gewinnschwelle wieder eingenommen werden, wie die Quartalszahlen von gestern zeigen.

Wir nehmen diese gern genauer unter die Lupe und analysieren das Chartbild wieder mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

