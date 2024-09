Vasion, ein führender Innovator im Bereich der orchestrierten Automatisierung, ist stolz, die Namensänderung der serverlosen Cloud-Drucklösung PrinterLogic in Vasion Print bekanntzugeben. Diese strategische Transformation spiegelt die erweiterte Vision und das Engagement des Unternehmens wieder, umfassende Automatisierungslösungen zu liefern, die über das herkömmliche Druckmanagement hinausgehen.

Vasion, das unter dem Namen PrinterLogic gegründet wurde, wird weiterhin die Druckautomatisierung und andere Bereiche innovieren. Früher in diesem Jahr wurde Vasion Automate eingeführt, eine Cloud-native Plattform, die Druckautomatisierung, Output-Management, Automatisierung des Dokumentenmanagements und Automatisierung von Geschäftsprozessen in eine fortschrittliche orchestrierte Automatisierungsplattform integriert. Mit dieser neuen Plattform hat das Unternehmen einen neuen Produktnamen gewählt, der die erweiterten Funktionen repräsentiert.

"Die Umbenennung dieses Teils unserer Plattform von PrinterLogic in Vasion Print entspricht unserer Entwicklung hin zu einer umfassenden Integrationslösung. Diese neue Identität repräsentiert unseren Einsatz, alles, was IT-Marktführer für die digitale Automatisierung benötigen, an einer zentralen Stelle zu liefern, ohne auf zusätzliche Lieferanten, Services oder komplexe Integrationen angewiesen zu sein. Unser Ziel ist es, Ihre digitale Transformation zu vereinfachen und zu unterstützen, indem wir Ihnen erweiterte Tools und Features in einer leistungsstarken Plattform zur Verfügung stellen", sagte Gründer und CEO von Vasion, Ryan Wedig.

Weitere Informationen zu der Produktnamenänderung und zu Vasion und seiner innovativen Vasion Print-Lösung finden Sie unter www.vasion.com.

Über Vasion:

Vasion hat die Druckautomatisierung durch eine Cloud-native SaaS-Lösung revolutioniert und ist derzeit ein führendes Unternehmen im Bereich der intuitiven orchestrierten Automatisierung. Unternehmen können ihre digitale Transformation mit der Automatisierungsplattform von Vasion vereinfachen, indem sie ihren Druck-Output mit der digitalen Arbeit integrieren, die Teams heutzutage erledigen: Datenerfassung, Anwendung von KI, OCR und ICR, Erstellung und Automatisierung von Workflows, digitale Signaturen, universelle Inhaltsspeicherung und -suche, integrierte Compliance-Kontrollen und Cloud-basierte Output-Automatisierung zur Kombination von Druck- und Output-Management für Endbenutzer. Vasion beschleunigt die digitale Transformation, indem es führenden Unternehmen ermöglicht, erweiterte Integrationen für KI mit robuster Sicherheit in einer Zero-Trust-Umgebung zu nutzen, und ihre Automatisierungen über eine zentrale Plattform integriert, steuert und analysiert. PrinterLogic® und Vasion® sind eingetragene Marken und Vasion Automate und Vasion Print sind Marken von Vasion in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

