ZAPI GROUP führt das ZIVAN SG9 ein, eine neue externe 9-kW-Ladelösung für Off-Highway-Fahrzeuge und -Maschinen.

ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung mit Sitz in Italien, möchte die Bekanntheit der Lösungen der Marke in Nordamerika bei der Battery Show North America in Detroit (7. bis 10. Oktober) steigern. Das vollständige Sortiment der Bordladelösungen und externen Ladelösungen der ZAPI GROUP, die von 350 W bis zu 36 kW reichen, wird von Fachpersonal von ZIVAN Srl (ZIVAN), Delta-Q Technologies (Delta-Q) und ZAPI GROUP vorgestellt.

"Wir möchten unseren Kunden Elektrifizierungslösungen bereitstellen", sagte Rod Dayrit, Global Director, Business Development für die Ladelösungen der ZAPI GROUP. "Unsere umfassende Ladegerätereihe ist auf eine nahtlose Integration mit anderen Elektrifizierungssystemkomponenten und Batterietechnologien ausgelegt, die über unser umfangreiches Partnernetzwerk angeboten werden. Durch unsere globale Präsenz optimieren wir Beschaffung, Fertigung, Logistik, Compliance und OEM-Support in verschiedenen Branchen, damit unsere Kunden unabhängig von ihrem Standort den bestmöglichen Service erhalten."

Das neue 9-kW-Industrieladegerät der Marke ZIVAN wird an Stand 5622 der ZAPI GROUP vorgestellt. Dieses äußerst flexible externe Schnelladegerät kann für verschiedene AC-Eingangsquellen konfiguriert und daher weltweit verwendet werden (einphasige und dreiphasige Spannung). Es bietet mehrere Ladespannungen (36 bis 96 Volt DC) für unterschiedlichste Batteriepacks.

"Wir freuen uns, unser aktuelles Produkt eine tragbare, leistungsstarke und widerstandsfähige externe Ladelösung bei The Battery Show North America vorstellen zu können", sagte Simone Paterlini, Chief Operating Officer von ZIVAN. "Das SG9-Ladegerät ist IP-zertifiziert und besteht in den härtesten Umgebungen, sodass es auf Baustellen und an anderen draußen gelegenen Industriestandorten eingesetzt werden kann."

ZAPI GROUP lädt die Besucher von The Battery Show an Stand 5622 ein, um sich das SG9 anzusehen und das gesamte Sortiment der Batterieladelösungen zu entdecken, darunter die vor Kurzem veröffentlichten 3,3-kW-Bordladegeräte, die unter den Marken Delta-Q und ZIVAN angeboten werden. Das Team wird zudem weitere elektrische Antriebsstranglösungen vorstellen, darunter Elektromotoren und Motorregler. Diese Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit für Ingenieure, Designer und Produktmanager, mit unseren technischen Fachkräften ins Gespräch zu kommen, Herausforderungen zu besprechen, Produktmuster anzufordern und Ideen für Elektrifizierungsprojekte zu erörtern.

Weitere Informationen zu Delta-Q Technologies oder ZIVAN und ihren Produkten finden Sie unter https://info.zapigroup.com/charging-solutions.

Über die ZAPI GROUP

Mit einem hochintegrierten Produktportfolio, das Motion Controller, Elektromotoren, Hochfrequenz-Batterieladegeräte und autonome Navigationssoftware für den Einsatz in Elektro- und Hybridfahrzeugen umfasst, bereitet die ZAPI GROUP den Übergang in eine vollelektrische Zukunft vor.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung mit umfassender Systemerfahrung, führenden Innovationen und der Besessenheit, den Erfolg seiner Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar.

Weiter Informationen finden Sie unter www.zapigroup.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240926817870/de/

Contacts:

Medienkontakt für ZAPI GROUP

AnnMarie Carson

Communiqué PR

Tel.: (206) 282-4923 DW 119