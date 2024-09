Birmingham, England (ots/PRNewswire) -Auf der Solar & Storage Live (SSL) 2024 stellte CATL das TENER Flex Rack-Energiespeichersystem vor und erweiterte damit seine TENER-Reihe um eine bahnbrechende Lösung, die Flexibilität, Sicherheit und Leistung kombiniert und den globalen Übergang zu grüner Energie mit innovativen Lösungen fördert, die den Marktbedürfnissen gerecht werden.Im Juni dieses Jahres hat CATL sein erstes TENER-Produkt, TENER Base, ein Energiespeichersystem in TEU-Containern, in München vorgestellt. Mit seinen fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen in verschiedenen Bereichen, der Null-Degradation in den ersten 5 Jahren der Nutzung und einem Energieertrag von über 6 MWh hat TENER Base schnell an Popularität und Anerkennung in der Branche gewonnen. Es ist Teil des Engagements von CATL, den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.Vor dem Hintergrund der geografischen Herausforderungen der kommerziellen Batteriespeicherung in Großbritannien und Europa hat CATL TENER Flex entwickelt, eine kompakte Lösung, die die Produktgröße reduziert und gleichzeitig die hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und außergewöhnliche Energiedichte bietet, die die Marke TENER auszeichnet. "Flex", kurz für Flexibilität, steht für die bahnbrechenden Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit dieses Produkts. TENER Flex zeichnet sich durch die für die Marke TENER charakteristische Null-Degradation aus und ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, die sich an unterschiedliche topografische Gegebenheiten, Klimabedingungen und verschiedene Energiespeicherszenarien anpassen lassen.Flexible Skalierbarkeit und EinsatzmöglichkeitenTENER Flex zeichnet sich durch eine optimierte Konstruktion aus, die in einer platzsparenden Back-to-Back-Konfiguration auf Kufen montiert werden kann, um die Vorteile für Speicherstationen durch Flexibilität zu maximieren. Mit der Verschlechterung der Energieversorgungssysteme steigt der Bedarf an zusätzlicher Energie, was oft mit hohen Kosten verbunden ist. TENER Flex bietet eine Lösung mit der Option eines String-Spannungswandlersystems (String-PCS), das eine AC-seitige Ergänzung ermöglicht und die Installation vereinfacht. Die Kompatibilität mit bestehenden Infrastrukturen und die reduzierten Arbeits-, Zeit- und Betriebskosten machen es ideal für Großprojekte, die eine hohe End-of-Life-Speicherkapazität erfordern.Flexible StromverteilungTENER Flex bietet eine flexible Stromverteilung, die den vielfältigen Anforderungen großer Industrie- und Privatanwendungen gerecht wird. Es unterstützt sowohl String-PCS als auch zentralisierte PCS und lässt sich für einen nahtlosen Betrieb in Spannungswandlerysteme von 600 V bis 1500 V integrieren. Jedes Rack funktioniert unabhängig, so dass die Systemkontinuität auch bei Ausfall eines Racks gewährleistet ist, was die Zuverlässigkeit erhöht und Ausfallzeiten reduziert. Mit einem skalierbaren Aufbau, das zu allen zentralisierten PCS auf dem Markt passt, minimiert TENER Flex die Wartungskosten und den Investitionsaufwand und passt sich gleichzeitig dem wachsenden Energiebedarf von Projekten jeder Größe an.Flexible BetriebsumgebungenTENER Flex hält Temperaturen von -40 °C bis 60 °C stand, kann in Höhen von bis zu 4.000 Metern eingesetzt werden und ist nach IP56 gegen starken Regen und 0-100 % Luftfeuchtigkeit geschützt. Es gewährleistet zuverlässige Leistung in jeder Umgebung, von städtischen Gebieten bis hin zu extremen Bedingungen wie Wüsten und schneebedeckten Bergen.Flexibler TransportBisher war der Transport von Energiespeichern ein großes Hindernis für den flexiblen Einsatz. TENER Flex hat diese Herausforderung durch seine Kompatibilität mit einer Vielzahl von Fahrzeugen gemeistert und erfüllt die Transportanforderungen in verschiedenen Regionen der Welt.Zuverlässiges Lärm- und SicherheitsmanagementTENER Flex verbindet Energieeffizienz mit strengem Lärm- und Sicherheitsmanagement. Seine verbesserte Konstruktion erreicht einen Geräuschpegel von 65 Dezibel, wodurch der Lärm in Umgebungen wie Krankenhäusern, Schulen und Märkten erheblich reduziert wird.Das Engagement für die Sicherheit bleibt das Herzstück von TENER Flex. Es nutzt eine Validierungsplattform, um Sicherheitsbedrohungen auf Netzebene unter verschiedenen Stromnetzszenarien zu simulieren und die Standards zu verstärken, um alle Anforderungen zu erfüllen. Jede Zelle wird während ihres gesamten Lebenszyklus überwacht, was eine rechtzeitige Wartung, eine optimierte Leistung und eine verlängerte Lebensdauer ermöglicht. Mit einer branchenführenden Ausfallrate auf PPB-Niveau für einzelne Batteriezellen senkt TENER Flex die Betriebskosten und verbessert die interne Rendite (Internal Rate of Return, IRR) über den gesamten Lebenszyklus.CATL hat eine starke Präsenz auf dem britischen Markt aufgebaut und mehr als 40 Projekte mit einer Gesamtkapazität von etwa 3 GWh abgeschlossen, bei denen es keine Unfälle gab. Im Jahr 2021 beteiligte sich CATL an Europas größtem netzseitigen Batterie-Energiespeicherprojekt, dem Minety Battery Energy Storage System. 2022 schloss CATL einen langfristigen Vertrag mit Gresham House über die Lieferung von Batteriespeichersystemen mit einer Kapazität von bis zu 10 GWh ab. 2024 arbeitete CATL mit Rolls-Royce zusammen, um TENER-Produkte in die mtu EnergyPack QG-Lösung zu integrieren.Mit einem stabilen weltweiten Netz von Kundendienstniederlassungen ist CATL bestrebt, seine Kunden überall auf der Welt mit professionellen, effizienten und zuverlässigen Dienstleistungen zu unterstützen. Bislang betreibt CATL weltweit 770 Kundendienstzentren, die von mehr als 200 Supervisors, mehr als 70 technischen Spezialisten und mehr als 60 Ersatzteillagern unterstützt werden und eine Wartung innerhalb von drei Tagen und eine Reaktionszeit von 24 Stunden gewährleisten. 