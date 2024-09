Der Fast-Food-Riese McDonald's hat eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Bardividende um 6% angekündigt, was das Vertrauen in die langfristige Rentabilität des Unternehmens widerspiegelt. Die neue Dividende von 1,77 Euro pro Aktie wird am 16. Dezember 2024 an die Aktionäre ausgezahlt. Dies markiert die 48. Dividendenerhöhung in Folge seit der ersten Ausschüttung im Jahr 1976 und unterstreicht die Strategie des Unternehmens, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Die Entscheidung zur Dividendenerhöhung basiert auf der "Accelerating the Arches"-Wachstumsstrategie, die Innovationen im Menüangebot, digitale Expansion und betriebliche Effizienz umfasst.

Finanzielle Aussichten und Herausforderungen

Trotz der positiven Signale durch die Dividendenerhöhung steht McDonald's vor Herausforderungen. Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang [...]

