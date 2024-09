PayPal erlaubt Businesskunden jetzt den Handel mit Bitcoin! Allzeithoch voraus?

Die Stimmung am Kryptomarkt hat einen neuen Höhepunkt erreicht! Nachdem die letzten 2 Wochen schon immer besser wurden, sowohl im Kursverlauf des Bitcoins als auch in der Stimmung der Anleger, hat der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung heute eine entscheidende Marke durchbrochen. Nämlich die von 65.000 US-Dollar.

Während der Bitcoin sich erholt und die Hoffnung auf ein neues Allzeithoch im Oktober sich festigt, steigt auch die Akzeptanz vieler Unternehmen für den Kryptomarkt. Das zeigt auch das neueste Beispiel von PayPal.

(Der Bitcoin konnte heute erstmals seit Langem die wichtige Marke von 65.000 US-Dollar zurückerobern - Quelle: Tradingview.com)

Die neue Möglichkeit für den Kryptohandel von PayPal-Kunden

PayPal ist nicht nur ein revolutionärer Zahlungsdienstleister, sondern war auch eines der ersten Unternehmen, die Elon Musk gründete und damit den Grundstein für sein heute gigantisches Vermögen gelegt hat. Obwohl er seine Anteile schon vor vielen Jahren verkauft hat, scheint es so, als wäre der Wille zur Innovation, der Musk so treibt, bei PayPal erhalten geblieben.

Deshalb geht der Zahlungsdienstleister nun einen neuen Schritt in Richtung zur Akzeptanz von Kryptowährungen. In Zukunft soll es nämlich möglich sein, direkt von einem PayPal-Konto aus Kryptowährungen zu empfangen, an Wallets zu senden, zu kaufen und auch zu verwahren.

JUST IN: PayPal now enables business accounts to buy, hold and sell Bitcoin and crypto. pic.twitter.com/mIujzhrtiF - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 25, 2024

Neben zahlreichen anderen Unternehmen wie American Express geht PayPal damit nicht nur Schritte hin zur breiten Akzeptanz von digitalen Währungen, sondern profitiert auch aktiv davon. Allerdings gibt es derzeit 2 Einschränkungen für den Dienst bzw. den Kryptohandel. Erstens soll dieser nur für Businesskonten möglich sein, also für Geschäftskunden. Und zweitens soll der Dienst vorerst nur in den USA starten. Ob und wann der Dienst ausgeweitet wird, wird wohl auch davon abhängen, wie gut das Modell von den US-Kunden angenommen wird.

Was das für den Bitcoin bedeutet

Immer mehr Politiker, Staaten und eben Unternehmen erkennen den Bitcoin und den Kryptomarkt an. Die Chancen, die sich daraus bieten, wollen immer mehr große Akteure für sich nutzen. Für den Bitcoin können Entwicklungen wie die von PayPal nur positiv sein. Je mehr Unternehmen den Bitcoin, die Blockchain und andere Kryptowährungen in ihre Systeme und Geschäftsmodelle integrieren, desto höher wird die Nachfrage werden.

Und durch die höhere Nachfrage werden noch mehr Unternehmen den Bitcoin akzeptieren müssen, um keinen Wettbewerbsnachteil zu erleiden. Ein positiver Kreislauf für den Bitcoin entsteht. Doch davon dürfte nicht nur der Bitcoin stark profitieren, auch neue innovative Coins könnten in die Wirtschaft integriert werden oder zumindest auf der Erfolgswelle des Bitcoins mitschwimmen. Vor allem Coins wie Crypto All-Stars ($STARS).

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Crypto All-Stars hat unglaubliches Potenzial!

Crypto All-Stars ist der Name eines neuen Community-Projekts auf dem Kryptomarkt, das erst vor Kurzem in das ICO gestartet ist, aber Anleger wie auch Analysten schon jetzt verblüfft. Denn bereits in wenigen Wochen konnten 1,65 Mio. US-Dollar an Investorengeldern eingesammelt werden. Eine ohnehin schon hohe Nachfrage, die mit den aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt noch weiter steigen dürfte. Aber die hohe Nachfrage ist nicht der einzige Grund, warum Marktbeobachter vom neuen Coin begeistert sind.

(Crypto All-Stars hat einen außergewöhnlichen Start ins ICO hingelegt - Quelle: cryptoallstars.com)

Was $STARS von allen anderen Coins unterscheidet, ist, dass der Token einen essenziellen Teil des sogenannten MemeVault-Ökosystems bildet. Das ist ein revolutionärer Staking Contract, der dafür sorgt, dass Anleger in Zukunft verschiedenste Meme Coins wie etwa $PEPE, $WIF oder $DOGE in einem einzigen Pool auf einer einzigen Plattform staken können.

Das hat es so noch nie gegeben! Anleger, die mehr $STARS-Tokens halten, erhalten dafür auch höhere Prämien, was die Nachfrage nach der Veröffentlichung des MemeVaults explodieren lassen könnte! Anleger, die jetzt noch einsteigen, haben damit gute Chancen auf fantastische Renditen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und in $STARS investieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.