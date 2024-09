Volkswagen und die Gewerkschaft IG Metall begannen kürzlich mit neuerlichen Tarifverhandlungen, welche von Beginn an unter keinem guten Stern standen. Anfang des Monats verkündete der Autobauer, seine Sparpläne auszuweiten und schließt seither auch Werksschließungen in Deutschland nicht mehr aus. Zudem wurde die Beschäftigungsgarantie aufgekündigt. An den Sparplänen hält der Konzern unverändert fest.Dies gab Volkswagen (DE0007664039) nun auch den Gewerkschaftern zu verstehen, wie das "Handelsblatt" berichtet. Jene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...