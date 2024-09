Werden die Ethereum-ETFs doch noch zu einer ETH-Kursexplosion führen?

Die Stimmung der Ethereum-Anleger könnte fast nicht besser sein. Der Fear & Greed Index, der noch vor einigen Wochen reine Panik anzeigte, steht wieder auf einem bullischen Punktestand. Der Kurs hat sich in den letzten Wochen stark erholt und liegt mittlerweile 22 Prozent über dem Tief vom 6. September. Kurz gesagt: Die (Krypto-)Welt ist in Ordnung.

Nur ein Schatten liegt noch auf der 2. größten Kryptowährung. Und zwar die Entwicklung der Ethereum-ETFs. Diese waren im Sommer eigentlich einer der großen Hoffnungsträger vieler Anleger. Viele gingen fest davon aus, dass die ETFs praktisch augenblicklich zu einer Kursexplosion führen würden. Die sofortige ist ausgeblieben, aber könnte uns die Explosion trotzdem noch bevorstehen?

(Der Kurs von Ethereum hat sich stark erholt in den letzten Wochen - Quelle: Tradingview.com)

Die Bedeutung der Ether-ETFs steigt

Was viele Anleger besonders enttäuscht hat, war, dass die Einführung der börsengehandelten Fonds nicht nur keine sofortige Kursexplosion brachte, sondern durch die Verkäufe aus dem seit längerer Zeit bestehenden Grayscale Ethereum Trust sogar die Korrektur befeuerte.

Obwohl das abzusehen war, denn auch beim Handelsstart der Bitcoin-Spot-ETs ist der Kurs der größten Kryptowährung über 4 Wochen lang gefallen. Bei den Ethereum-ETFs fiel das zwar noch etwas heftiger aus, schuld daran waren aber auch verschiedene andere Umstände. Dennoch war absehbar, dass irgendwann die Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust ein Ende finden würden. Und genau das scheint jetzt geschehen zu sein.

Ethereum ETFs have seen $103M in net outflows so far for September. pic.twitter.com/22OQA8uDty - Lark Davis (@TheCryptoLark) September 26, 2024

Obwohl im September insgesamt noch Abflüsse verzeichnet wurden, wird ihre Höhe auf die letzten Monate gesehen immer geringer. Und immer öfter reihen sich Tage aneinander, die von hohen Zuflüssen geprägt sind. Ersichtlich wurde das vor allem gestern und vorgestern, als insgesamt 105,7 Mio. US-Dollar von institutionellen Geldern in die börsengehandelten Fonds flossen.

Das wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch deutlich mehr werden, vor allem, da sich die Lage am Kryptomarkt mit jeder Woche weiter zu entspannen scheint. Es scheint also, als wäre die Kursexplosion durch die Ethereum-ETFs nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Wird dieser Coin von der Kursexplosion profitieren?

Weshalb Pepe Unchained noch stärker explodieren könnte

Es gibt Prognosen von verschiedenen Analysten, die glauben, dass Ethereum auf über 5.000 US-Dollar steigen und sich damit beinahe verdoppeln könnte. Das ist an sich eine gute Performance, allerdings zielen viele Anleger auf mehr ab. Und ein Coin, der ihnen derzeit mehr bieten könnte, ist Pepe Unchained ($PEPU), ein moderner Layer-2-Coin.

($PEPU hat laut Analysten die Chance auf mehr Gewinne als x2 - Quelle: pepeunchained.com)

Verschiedene Analysten sind von $PEPU geradezu begeistert. Der Grund dafür liegt nicht nur in seinem Pepe-Meme, sondern vor allem in seiner effizienten eigenen Blockchain. Als einer von nur wenigen Meme-Coins besitzt $PEPU nämlich eine! Diese ist als Layer-2-Lösung konzipiert und ermöglicht eine sofortige 100 x schnellere und deutlich günstigere Transaktionen als die Ethereum Main Chain.

Damit dürfte nach dem Handelsstart von $PEPU nicht nur das Handelsvolumen stark ansteigen, sowie die Nachfrage nach den Token, sondern sie könnte auch von anderen Entwicklern für neue Coins genutzt werden. Damit entsteht ein ganzes Ökosystem um Pepe Unchained. Analysten glauben daher, dass eine Kursentwicklung von x10 bis x25 durchaus realistisch ist. Allerdings erhöht sich bereits in wenigen Stunden der Preis für den Vorverkauf der $PEPU-Token. Ein früher Einstieg könnte sich also lohnen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

