Berlin (ots/PRNewswire) -- Senvo sichert sich 2,5 Mio. € in einer Finanzierungsrunde mit Beteiligung von Defy.vc, Two Ravens und Fund F, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Automatisierung von Logistikprozessen weiter zu verbessern.- Automatisierte Frachtrechnungsprüfung und datengetriebene Logistikanalysen helfen Unternehmen, operative Ineffizienzen zu identifizieren und Logistikkosten gezielt zu steuern.- Senvo arbeitet mit namhaften Unternehmen wie Schneider Electric, byrd, everstox und Autodoc zusammen und hat seit dem Start im Dezember 2023 bereits über 7,6 Millionen Sendungen erfolgreich verarbeitet.Senvo, eine Plattform zur Automatisierung der Frachtrechnungsprüfung, hat erfolgreich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Mio. € abgeschlossen. Die Runde wurde von Defy.vc und Two Ravens angeführt, mit zusätzlicher Beteiligung von Fund F. Zu den Angel-Investoren zählen führende Branchenexperten wie Mike Roth (ehemaliger VP bei Amazon), Dirk Reich (Schweizer Post) und das Gründungsteam von byrd. Neil Sequeira, Mitgründer und Partner von Defy.vc, wird dem Board von Senvo beitreten.Senvo ermöglicht nicht nur direkte Kosteneinsparungen durch die Automatisierung der Frachtrechnungsprüfung, sondern bietet auch detaillierte Einblicke in Logistikprozesse - von Zuschlägen bis zu Lieferzeiten. Dies hilft Unternehmen, operative Ineffizienzen zu identifizieren und ihre Abläufe zu optimieren."Mit Senvo automatisieren wir die Frachtrechnungsprüfung und übernehmen das Reklamationsmanagement vollständig", erklärt Marie Kober, Mitgründerin und CEO von Senvo. "Darüber hinaus generieren wir wertvolle Daten, die unseren Kunden einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen und es ihnen ermöglichen, ihre Logistikkosten gezielt zu steuern."Plattform unterstützt renommierte UnternehmenSeit dem Markteintritt im Dezember 2023 hat Senvo bereits über 7,6 Millionen Sendungen im Wert von 24,9 Millionen Euro verarbeitet und arbeitet mit namhaften Unternehmen wie Schneider Electric, byrd, everstox und Autodoc zusammen.Kapital zur Produktentwicklung und VisionserweiterungDas frische Kapital wird eingesetzt, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und einen "digitalen Zwilling" zu schaffen, der Unternehmen dabei unterstützt, Logistikprozesse vollständig zu automatisieren und zu optimieren.Moderne Lösung für einen fragmentierten MarktDie Verwaltung von Finanzdaten im Logistiksektor ist besonders in Europa, wo der Markt stark fragmentiert und die Datenqualität oft mangelhaft ist, eine Herausforderung. Senvo bietet eine vollautomatisierte Lösung, die Kunden volle Transparenz über ihre Logistikausgaben verschafft und den Prüfprozess vereinfacht. Im Gegensatz zu herkömmlichen halbautomatisierten Systemen arbeitet Senvo vollständig automatisiert und reduziert manuelle Fehler.Neil Sequeira von Defy.vc dazu: "Senvo bietet einen revolutionären Ansatz zur Lösung der Herausforderungen der Rechnungsprüfung und Ausgabentransparenz im Logistiksektor. Das Team kombiniert tiefes Branchenwissen mit fortschrittlicher KI-Technologie, um erhebliche Kosteneinsparungen zu ermöglichen."Lisa-Marie Fassl, General Partner bei Fund F: "Wir arbeiten seit dem Pre-Seed-Investment mit Marie und Ulas zusammen und unterstützen die beeindruckende Entwicklung von Senvo mit großer Freude. Das Team setzt sich in einer anspruchsvollen Branche durch, bietet eine innovative Lösung zur Automatisierung der Logistikprozesse und schafft damit nachhaltigen Mehrwert für seine Kunden."Über SenvoSenvo adressiert einen Markt von 76 Milliarden Euro und bietet großen europäischen Unternehmen eine moderne, datenbasierte Plattform zur Senkung von Logistikkosten und Optimierung der Prozesseffizienz. Gegründet von Marie Kober und Dr. Ulas Türkmen, hat Senvo Kapital von namhaften Investoren wie Defy.vc, Two Ravens und Fund F aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.senvo.de (https://senvo.de/).Über Defy.vcDefy.vc ist ein im Silicon Valley ansässiges Venture-Capital-Unternehmen für Frühphaseninvestitionen, das 2016 gegründet wurde. Das Team von Defy investiert in Unternehmer, die komplexe Probleme lösen und ihre Unternehmen von der Gründungsphase bis zum Markterfolg skalieren möchten. Dabei unterstützt Defy die Gründer aktiv bei der Umsetzung ihrer Visionen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.defy.vc.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516692/Senvo_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2516694/4936112/Senvo_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/senvo-sichert-sich-2-5-mio--finanzierungsrunde-unter-der-leitung-von-defyvc-und-two-ravens-302260457.htmlPressekontakt:hello@senvo.deOriginal-Content von: Senvo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176482/5874003