Shiba Inu explodiert heute! Wird das der Anfang einer unglaublichen Rallye?

Die letzten Tage haben dem Kryptomarkt wieder seinen Glanz zurückgebracht und damit auch die gute Laune der Anleger. Der Bitcoin hat heute die wichtige Marke von 65.000 US-Dollar zurückerobert und liegt damit nur noch 13 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 73.750 US-Dollar.

Doch nicht nur der Bitcoin erstrahlt in neuem Glanz. Auch viele Altcoins, die in den letzten Monaten einen schweren Stand hatten, erholen sich jetzt wieder. Vor allem Shiba Inu ($SHIB) kann heute mit 19 Prozent Gewinn den stärksten Tag seit März vorweisen. Aber wird sich der Anstieg weiter fortsetzen?

($SHIB ist in den letzten 24 Stunden um 19 Prozent gestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

$SHIB zeigt die stärkste Tagesbewegung seit März

Im März dieses Jahres hat der Meme-Coin-Markt ungeahnte Höhen erreicht. Im Fahrwasser des Bitcoins, der getrieben durch die Bitcoin-Spot-ETFs stark angestiegen war, erzielten viele Coins unglaubliche Renditen und viele zudem eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden US-Dollar. Eine Entwicklung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre.

Doch die letzte Korrektur hat viele Coins stark mitgenommen, so auch $SHIB. Über 75 Prozent ist Shiba Inu seit dem Höchststand im März gefallen. Doch heute ist nicht nur ein wichtiger Widerstand gefallen, sondern der Kurs hat auch noch die stärkste Tagesbewegung seit März hingelegt.

(Der Kurs von $SHIB ist heute stark angestiegen und über einen wichtigen Widerstand gebrochen - Quelle: Tradingview.com)

Der Chart zeigt zudem Anzeichen dafür, dass sich die Erholung in der Stärke durchaus fortsetzen könnte. Bis zum Allzeithoch fehlt zwar noch eine Bewegung von etwa 135 Prozent, aber da es so aussieht, als würde schon bald der endgültige Bull Run einsetzen, könnte die Kursverdopplung in greifbare Nähe rücken. Anleger mit etwas höherer Risikotoleranz könnten mit Shiba Inu derzeit also ein gutes Investment gefunden haben. Allerdings gibt es derzeit auch einige Coins, bei denen das Risiko gleich hoch oder sogar etwas geringer ist und die deutlich mehr Potenzial als x2 aufweisen.

