Die Tencent-Aktie verzeichnete am Frankfurter Handelsplatz einen bemerkenswerten Aufschwung. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs um bis zu 7,4 Prozent auf 50,56 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 51,01 Euro erreicht wurde. Dieser Wert markiert gleichzeitig das 52-Wochen-Hoch, was die positive Stimmung der Anleger unterstreicht. Das Handelsvolumen war ebenfalls beachtlich, mit über 31.000 gehandelten Aktien allein in Frankfurt.

Finanzkennzahlen und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen von Tencent zeigten eine starke Performance. Der Gewinn je Aktie stieg auf 5,52 HKD, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,08 HKD entspricht. Auch der Umsatz wuchs um 4,38 Prozent auf 173,92 Milliarden HKD. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 21,69 CNY je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 3,73 CNY erwartet, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

