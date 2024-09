Urbacon Holding, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Energie, Konzessionen und Bauwesen, gab bekannt, dass es für 2024 den Platz 42 der besten internationalen Bauunternehmen gemäß Engineering News-Record (ENR) erreicht hat. Das Unternehmen feierte diesen Erfolg während der ConteQ Expo 2024 in Katar, an der es als offizieller Sponsor teilnahm.

UCC Holding Ranked 42nd in ENR's Top International Contractors (Photo: AETOSWire)

Bei der Veranstaltung kamen der Vorstand und das leitende Management von UCC Holding zusammen und hoben die laufenden Bemühungen des Unternehmens hervor, fortschrittliche Bautechnologien in seine Betriebsabläufe zu integrieren. Auf der Messe stellte UCC Holding drei innovative Baumethoden vor: 3D-Baudruck, modularen Betonbau und modularen Stahlbau.

Diese Technologien sind bereits in die zukünftigen Projekte von UCC eingeplant, darunter eine Reihe von Schulen, deren Bau für das Jahr 2025 vorgesehen ist. Die zweistöckigen Schulen werden mit den 3D-Baudruckern der dritten Generation von COBOD eine Fläche von 100 x 100 Metern einnehmen. Die für ihre Effizienz und Präzision bekannten BOD XL-Drucker ermöglichen einen schnellen und kostengünstigen Bau mit einem starken Fokus auf Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Moutaz Al Khayyat, Vorsitzender der UCC Holding, sagte: "Die Anerkennung als einer der besten internationalen Bauunternehmer bezeugt unser Engagement für Innovation und Spitzenleistung. Die Technologien, die wir implementieren, werden nicht nur die Projekteffizienz verbessern, sondern auch branchenweit neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Nachhaltigkeit setzen."

Ramez Al Khayyat, Präsident von UCC Holding, kommentierte diese Leistung ebenfalls: "Unser Erfolg als ein führender internationaler Bauunternehmer ist das Ergebnis unserer strategischen Investitionen in Innovation und in unsere Mitarbeiter. Bei UCC Holding engagieren wir uns für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Prozesse, um den sich ändernden Anforderungen der globalen Baubranche gerecht zu werden. Die Integration dieser fortschrittlichen Technologien in unsere Projekte spiegelt unseren zukunftsorientierten Ansatz und unsere Entschlossenheit wider, unseren Kunden Ergebnisse von höchster Qualität zu liefern."

Der Fokus der UCC Holding auf Spitzentechnologie unterstreicht ihre Führungsrolle in der globalen Baubranche und versetzt das Unternehmen in die Lage, in Zukunft noch komplexere und anspruchsvollere Projekte zu übernehmen.

