Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Kursanstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 4,2 Prozent erreichte das Papier einen Wert von 94,75 Euro, wobei der Tageshöchststand bei 94,80 Euro lag. Diese positive Entwicklung rückt das 52-Wochen-Hoch von 98,20 Euro, das am 6. Juni 2024 erreicht wurde, in greifbare Nähe. Der Abstand zum Rekordhoch beträgt derzeit lediglich 3,64 Prozent, was die starke Performance der Aktie unterstreicht.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Quartalszahlen von Nemetschek SE zeigen ein robustes Wachstum. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,72 Prozent auf 227,69 Millionen Euro, während der Gewinn je Aktie von 0,28 Euro auf 0,36 Euro zulegte. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,56 Euro. Zudem erwarten Analysten eine Dividendenerhöhung auf 0,530 Euro, gegenüber 0,480 Euro im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel für die Nemetschek SE-Aktie liegt bei 89,13 Euro, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

Anzeige

Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...