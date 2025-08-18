Wenn Anleger das Interesse verlieren, entstehen oft die besten Chancen. Warum Sie sich Kontron jetzt genauer anschauen sollten.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|24,960
|25,000
|15:00
|24,960
|25,020
|15:00
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:54
|Kontron: Lange übersehen, jetzt im Fokus
|11:29
|Kontron: Industrie-PC mit NVIDIA GPUs für die Wandmontage
|So
|Kontron im Rampenlicht: Warum der Montag alles verändern könnte!!!
|Fr
|Kontron-Aktie springt deutlich - Hintergrund der Bewegung jetzt bekannt!!
|Do
|Aktienmarkt: Aktie von Kontron tritt auf der Stelle (25,60 €)
|Der Kurs der der Aktie von Kontron kommt kaum von der Stelle. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 25,60 Euro. Jahreschart der Kontron AG-Aktie, Stand 14.08.2025 Wenig getan hat sich heute bislang...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|KONTRON AG
|24,980
|-0,64 %