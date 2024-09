Die Palantir-Aktie erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Mit einem Kursanstieg von über 160% seit dem Vorjahrestief zeigt sich die wachsende Bedeutung des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz. Trotz eines leichten Rückgangs in der jüngsten New York-Sitzung bleibt die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 38,19 USD. Analysten sehen in der KI-Expertise von Palantir einen entscheidenden Faktor für die zukünftige Marktentwicklung.

Investoren-Optimismus trotz Volatilität

Die Begeisterung der Anleger für Palantir ist ungebrochen, obwohl einige Marktbeobachter die Aktie als spekulativ einstufen. Die jüngsten Quartalsergebnisse mit einem Umsatzplus von 27,15% unterstreichen das Wachstumspotenzial. Experten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn je Aktie von 0,356 USD, was die positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung widerspiegelt. Die nächsten Finanzergebnisse, die für November erwartet werden, könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

