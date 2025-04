© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Palantir zog vor zwei Jahren einen ungewöhnlichen Gold-Deal durch - doch was heute wie ein Geniestreich aussehen könnte, entpuppt sich als verpasste Millionenchance.Palantir Technologies hatte 2021 für rund 50,7 Millionen US-Dollar Goldreserven erworben - 100 Barren à 100 Unzen. Damals blieb das Tech-Unternehmen eine Erklärung für die Entscheidung schuldig, doch Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Palantir verkündete zugleich, künftig auch Gold als Zahlungsmittel zu akzeptieren - kurz zuvor hatte man bereits Bitcoin als Option hinzugefügt. COO Shyam Sankar begründete die Öffnung für alternative Währungen gegenüber Bloomberg so: "Man muss auf eine Zukunft mit mehr …