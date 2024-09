Taipei (ots/PRNewswire) -Kompakte Leistung, sorgfältig konzipiert für die Anforderungen der modernen IndustrieHAUPTPUNKTE- Tinker System 3N: Robustes Design, anpassbare E/A, kompakte Größe und militärtaugliche Widerstandsfähigkeit, optimiert für den industriellen Einsatz- Tinker Board 3: Erweiterte KI-Funktionen mit integrierter NPU, verbesserter Grafikverarbeitung und robuster Datensicherheit für verschiedene IoT- und Smart-Retail-Anforderungen- Integrierte Lösungen: Erweiterte integrierte Software- und Hardwarefunktionen, einschließlich SDK, GPIO-API-Integration, Energieplanung und OTA-UpdatesASUS IoT, der globale Anbieter von AIoT-Lösungen, kündigte heute Tinker System 3N (https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html), einen Arm®-basierten lüfterlosen Embedded-Computer mit vielseitigen Anwendungen für den industriellen Einsatz, und Tinker Board 3 (https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html), einen kompakten Single-Board-Computer (SBC) an, der mit einem Quad-Core Arm Cortex-A55 mit umfassender Software-Entwicklungskit (SDK) Integration für vielseitige IoT- und Smart Retail-Anwendungen ausgestattet ist. Sowohl das ASUS IoT Tinker System 3N (https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) als auch das Tinker Board 3 (https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html) wurden sorgfältig entwickelt, um den verschiedenen vertikalen Anwendungen und industriellen Anforderungen gerecht zu werden.Tinker System 3N: Robustes Design und anpassbare E/A, optimiert für den industriellen EinsatzDas lüfterlose Tinker System 3N (https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html), ausgestattet mit einem Quad-Core Arm Cortex-A55 Prozessor (Rockchip RK3568) und einer Arm M-basierten Mali-G52 GPU, ist für den industriellen Einsatz optimiert. Es erfüllt die strengen US-Militärstandards MIL-STD-810H für Schock- und Vibrationsfestigkeit und zeichnet sich durch eine kompakte Größe von 0,79 Litern und einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium aus, das einen zuverlässigen Betrieb in einem weiten Temperaturbereich gewährleistet - es kann unter Bedingungen von -40 bis 60 °C arbeiten.Das Tinker System 3N (https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) unterstützt außerdem einen weiten 12V-24V-Eingangsbereich und verfügt über einen Überspannungs-, Überstrom-, elektrostatischen Entladungs- und Rückstromschutz, um Schäden zu vermeiden. Die erweiterbare und anpassbare E/A-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Konfigurationen und ist damit ideal für den Betrieb von intelligenten Fabriken, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und Kiosk-Anwendungen im Freien. Das Tinker System 3N (https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) profitiert zusätzlich von einer eingebauten neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU), die für nahtlose KI-Integration und Anwendungen entwickelt wurde.ASUS IoT Tinker Board 3: Erweiterte KI-Funktionen mit integrierter NPUMit einem 64-Bit Quad-Core Arm Cortex-A55 Prozessor (Rockchip RK3566) und einer Arm-basierten Mali-G52 GPU bietet das ASUS IoT Tinker Board 3 (https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html) verbesserte Grafikverarbeitung und robuste Datensicherheit. Es ist für eine nahtlose Integration konzipiert und verfügt über eine vielseitige Software-Suite für eine schnelle Markteinführung mit Unterstützung für Over-the-Air (OTA)-Updates, erweiterte Steuerungen und SDKs, um eine Komplettlösung für intelligente Anwendungen im Einzelhandel und im Gesundheitswesen zu bieten.Wie sein Pendant verfügt auch das Tinker Board 3 (https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html) über eine integrierte NPU für KI-Aufgaben, die Funktionen wie Objekterkennung, Spracherkennung und Gesichtserkennung ermöglicht. Dadurch wird sichergestellt, dass das Tinker Board 3 (https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html) ideal für verschiedene industrielle Anforderungen ist, wie z.B. digitale Beschilderung, Selbstbedienungs-Kioske, medizinische Geräte und mehr.Integrierte Software- und Hardware-LösungenSowohl das Tinker System 3N (https://tinker-board.asus.com/system/tinker-system-3N.html) als auch das Tinker Board 3 (https://tinker-board.asus.com/series/tinker-board-3.html) integrieren fortschrittliche Software- und Hardware-Funktionen, um eine umfassende Lösung zu bieten. Dazu gehören ein SDK mit GPIO-API-Integration für eine vereinfachte Entwicklung, Power Scheduling für Energieeffizienz, USB Device Power Management für Langlebigkeit und regelmäßige OTA-Updates für optimale Leistung.Information zu ASUS IoTASUS IoT ist eine Untermarke von ASUS, die sich der Entwicklung von unglaublichen Lösungen in den Bereichen KI und IoT widmet. Unser Ziel ist es, ein vertrauenswürdiger Anbieter von eingebetteten Systemen und ein Partner im Ökosystem für AIoT-Lösungen zu werden. ASUS IoT ist bestrebt, erstklassige Produkte und Dienstleistungen für verschiedene vertikale Märkte zu liefern, um den Menschen überall komfortable und effiziente Umgebungen zu bieten.