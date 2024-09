Die Aktie des Netzwerksicherheitsunternehmens Fortinet verzeichnete kürzlich leichte Schwankungen an der Börse. Trotz eines geringfügigen Rückgangs im Vergleich zum S&P 500 zeigt sich die Aktie im vergangenen Monat mit einem Zuwachs von 1,96% robust. Analysten prognostizieren für das Unternehmen ein Gewinnwachstum von 24,39% pro Aktie im kommenden Quartal. Die Jahresprognosen deuten auf ein Umsatzwachstum von 10,22% hin, was das anhaltende Interesse der Investoren an Fortinet unterstreicht.

Fortschritt bei Cybersicherheitsausbildung

Fortinet macht bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung des Fachkräftemangels im Bereich Cybersicherheit. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis Ende 2026 eine Million Menschen in diesem Bereich auszubilden. Mit bereits über 500.000 geschulten Personen ist Fortinet auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Cybersicherheitsexperten und der steigenden Risiken für Unternehmen leistet Fortinet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der globalen Cybersicherheitslandschaft.

