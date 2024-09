Die Evotec SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 5,6 Prozent auf 6,23 Euro. Dieser Kurssprung erfolgte trotz eines erhöhten Verlustes im jüngsten Quartal. Das Hamburger Biotechunternehmen meldete für das am 30. Juni 2024 endende Quartal einen Verlust von 0,54 Euro je Aktie, verglichen mit einem Minus von 0,08 Euro im Vorjahreszeitraum. Dennoch stieg der Umsatz um 6,95 Prozent auf 182,12 Millionen Euro.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten Wachstumspotenzial für Evotec. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,60 Euro, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Interessanterweise hat der Investmentfonds T. Rowe Price International Funds, Inc. kürzlich seine Beteiligung an Evotec auf über 3 Prozent der Stimmrechte erhöht, was das Vertrauen institutioneller Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens unterstreicht.

