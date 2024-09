Die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen haben sich nach deutlichen Rückgängen zuletzt stabilisiert und ziehen punktuell wieder an. Wie Stefan Siebert, Chef der zweitgrößten Bausparkasse LBS Süd, den Immobilienmarkt derzeit einschätzt. Börse Online: Wie sehen Sie aktuell die Gesamtlage am deutschen Wohnimmobilienmarkt? Stefan Siebert: Während der Bedarf an Wohnraum insbesondere in den Städten weiter groß ist, zeigen die rückläufigen Baugenehmigungen, ...

