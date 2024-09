Lübeck (ots) -Die PeakAvenue GmbH freut sich, die Einführung des neuen Moduls "Documents" bekanntzugeben, das ab sofort auf der innovativen PeakAvenue-Plattform verfügbar ist. Der offizielle Produktlaunch fand im Rahmen der PeakAvenue Konferenz vom 17. bis 18. September 2024 in Böblingen statt. Kunden, Interessenten und Partner aus aller Welt hatten dabei die Gelegenheit, die neue Technologie in einer Live-Demonstration kennenzulernen.Documents ist eine moderne Cloud-Lösung, die speziell für das Management von gelenkten Dokumenten entwickelt wurde und branchenübergreifend eingesetzt werden kann. Unternehmen können damit ihre Dokumente - von Anweisungen und Handbüchern bis hin zu technischen Zeichnungen und Produktakten - sicher speichern, verwalten, versionieren und teilen. Diese Cloud-basierte Lösung erleichtert die Einhaltung von Compliance-Vorgaben und optimiert Dokumentenprozesse erheblich, was zu einer deutlichen Zeitersparnis führt."Mit PeakAvenue Documents setzen wir einen neuen Standard im Dokumentenmanagement. Unsere Lösung bietet Unternehmen eine intuitive und leistungsstarke Plattform zur sicheren und effizienten Verwaltung von Dokumenten. Dabei stellen wir sicher, dass alle Phasen des Dokumentenlebenslaufs transparent und normkonform ablaufen", so Nico Matthäus, Produktmanager der PeakAvenue GmbH.Die wichtigsten Vorteile von PeakAvenue Documents:- Effiziente Dokumentenverwaltung: Sichere Speicherung und einfache Steuerung von Dokumenten über den gesamten Produktlebenszyklus.- Compliance und Nachvollziehbarkeit: Dokumentation von Bearbeitungs- und Freigabeschritten für eine lückenlose Einhaltung regulatorischer Vorgaben.- Reduzierter administrativer Aufwand: Automatisierte Prozesse minimieren den Arbeitsaufwand und schaffen Freiraum für wertschöpfende Tätigkeiten.- Durchgängige Dokumentation: Vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit in allen Phasen des Dokumentenlebenszyklus.Dank vorgefertigter Vorlagen, übersichtlicher Ablagestrukturen und vorkonfigurierter Dokumenttypen können Anwendende sofort mit der Arbeit beginnen. Das benutzerfreundliche System unterstützt Unternehmen dabei, Dokumente effizient zu verwalten und den Überblick über Bearbeitungs- und Freigabeprozesse zu behalten.Die Cloud-Architektur der Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Dokumentenprozesse ortsunabhängig zu steuern und so die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit Features, wie einer KI-unterstützten Suche, intelligentem Tagging und speicherbaren Suchfiltern wird der Zugriff auf relevante Dokumente weiter vereinfacht.Darüber hinaus stellt Documents sicher, dass Unternehmen sämtliche Normen und Standards einhalten, indem klare Bearbeitungs- und Informationswege vorgegeben sind. Dies fördert nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen, sondern minimiert auch das Risiko von Fehlern.Weitere Informationen zu PeakAvenue Documents finden Sie auf unserer Website (https://www.peakavenue.de/software/peakavenue-plattform/documents).Zu PeakAvenuePeakAvenue vereint marktführende Softwarelösungen der renommierten Unternehmen, iqs, PLATO und Isograph, auf einer modernen Plattform, die den gesamten Produktlebenszyklus abdeckt und den direkten Weg entlang des Digital Threads ebnet. Dieser bahnbrechende Ansatz setzt neue Maßstäbe im Engineering und in der Qualitätssicherung - und stellt damit einen echten Quantensprung im Produktlebenszyklus dar. Documents bietet einen idealen Einstieg in die vernetzte Plattform, weil die Dokumentation entlang des Produktlebenszyklus eine wichtige Basis darstellt.Pressekontakt:PeakAvenue GmbHMarketingleitungJulia Meyer-HolderbaumMaria-Goeppert-Str. 1523562 LübeckTel.: +49 451 93 09 86-17E-mail: julia.meyer-holderbaum@peakavenue.comOriginal-Content von: PeakAvenue GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126383/5874026