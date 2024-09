Das Instrument H2V2 GB00BK7YQK64 HAMMERSON PLC LS-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2024The instrument H2V2 GB00BK7YQK64 HAMMERSON PLC LS-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.09.2024 and ex capital adjustment on 30.09.2024Das Instrument RY4D US7835132033 RYANAIR HLDGS ADR NEW/2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2024The instrument RY4D US7835132033 RYANAIR HLDGS ADR NEW/2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.09.2024 and ex capital adjustment on 30.09.2024Das Instrument 66J SE0015961016 AMNIOTICS AB (PUBL) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2024The instrument 66J SE0015961016 AMNIOTICS AB (PUBL) EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.09.2024 and ex capital adjustment on 30.09.2024Das Instrument Z0Y US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC. DL1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2024The instrument Z0Y US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC. DL1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.09.2024 and ex capital adjustment on 30.09.2024Das Instrument 79T SE0001860511 MEDIMI AB AK EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2024The instrument 79T SE0001860511 MEDIMI AB AK EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.09.2024 and ex capital adjustment on 30.09.2024Das Instrument 9JR NO0010859648 HUDDLESTOCK FINTECH-,0019 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024The instrument 9JR NO0010859648 HUDDLESTOCK FINTECH-,0019 EQUITY is traded ex capital adjustment on 27.09.2024Das Instrument LC41 FR0013204336 SOCIETE LDC INH. EO 0,40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2024The instrument LC41 FR0013204336 SOCIETE LDC INH. EO 0,40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.09.2024 and ex capital adjustment on 30.09.2024Das Instrument DQW1 AT0000A18XM4 AMS-OSRAM AG EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.09.2024 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2024The instrument DQW1 AT0000A18XM4 AMS-OSRAM AG EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.09.2024 and ex capital adjustment on 30.09.2024