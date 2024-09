The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.09.2024ISIN NameDE000DFK0TU4 DZ BANK IS.A1800XS1888180640 VODAFONE GRP 18/78 FLRXS1114218891 LLOYDS BANK 14/24 FLR MTNDE000CZ40NC3 COBA 18/25 S.911DE000HLB2HC2 LB.HESS.-THR.GMF 10A/15CH0253613548 BUCHER HLDG 14-24DE000DW6CX14 DZ BANK IS.A1855DE000DW6CW72 DZ BANK IS.A1827FR0128071059 FRANKREICH 23/24 ZODE000DW6CYC7 DZ BANK IS.A1866XS2058729653 BBVA 19/24 MTNXS2213949410 CSM FID.ES.1 20/25XS2059665443 INT-AM.INV. 19/24XS2053914524 DEV.BK.JAPAN 19/24 MTNXS2213949337 CSM FID.ES.1 20/25SE0010469205 KOMMUN.SVER. 17-24 2410CH0465044680 F.ABU.DA.BNK 19/24DE000A2LQRA1 RAG STIFTUNG 18/24DE0008479254 EURORENT-EM-INVEST INVESTMENTXS2054533935 SNB FUNDING 19/24 MTN