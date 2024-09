Mit diesem Dividenden-ETF haben Anleger seit 2016 satte 12 Prozent Rendite pro Jahr erzielen können und haben damit breite Indizes wie den MSCI World oder den FTSE All World massiv outperformt. Doch wie schafft es der ETF so gut abzuschneiden? Und kann sich für Anleger hier ein Investment lohnen? In den letzten Jahren haben Tech-Aktien Dividendenwerte auf breiter Front outperformt. Da überrascht es sehr, dass ausgerechnet ein Dividenden-ETF es geschafft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...