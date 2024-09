Der DAX setzt seine Rekordjagd am Freitag wohl fort. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 19.283 Punkte, was über der am Vortag erreichten Bestmarke von 19.253 Zählern liegt. Das Wochenplus des deutschen Leitindex würde damit auf etwa drei Prozent steigen. Auch der EuroStoxx dürfte am Freitag mit Kursgewinnen starten. Chinesische Aktien erlebten nach den Konjunkturimpulsen im Reich der Mitte ihre beste Woche der Dekade. Dem DAX hatte diese Welle am Vortag ...

