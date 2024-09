© Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpa



Dieser Konzern besitzt eine aussichtsreiche Produktpipeline, während seine Aktien derzeit zu einer Dividendenrendite von 5,69 Prozent notieren (25.09.2024).Selbst Weltmarktführer durchleben manchmal Schwächephasen. So wuchs beispielsweise Microsoft nach der Jahrtausendwende durch Managementfehler und das Aufkommen mobiler Geräte über ein zehn Jahrzehnt schwächer. Erst nachdem Satya Nadella 20214 die Führung übernahm und Cloud-Dienste einführte, zog auch die Microsoft-Aktie wieder stärker an. Auch der Pharmamarkt befindet sich in einem ständigen Wandlungsprozess. Doch wenn das Management keine großen Fehlentscheidungen trifft, besitzen die führenden Konzerne des Sektors große Vorteile …