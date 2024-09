DJ EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Freitag im frühen Verlauf für keine klare Richtung entscheiden. Der Dezember-Kontrakt notiert unverändert bei 134,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,59 Prozent und das Tagestief bei 134,47 Prozent. Umgesetzt wurden 14.963 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 119,78 Prozent.

Im Fokus stehen Preisdaten, am Vormittag kommen aus Frankreich und Spanien vorläufige Inflationszahlen für September. Deutschland und die Eurozone folgen am Montag bzw. Dienstag. Die Gesamtteuerung wird laut der Helaba aufgrund der Entlastungen an den Tankstellen in beiden Ländern unter die Marke von zwei Prozent sinken. Die Kernteuerung könnte aber erhöht bleiben. In Spanien werde sogar ein Anstieg auf 2,8 Prozent erwartet.

Ähnlich sei das Bild bei den Deflatoren des privaten Konsums in den USA. Die Jahresrate des Gesamtdeflators dürfte auch dort durch schwächere Benzinpreise gedrückt werden, die Kernrate könnte aber bei einem moderaten monatlichen Plus wie schon die Kernrate der Verbraucherpreise steigen, weil ein ungünstiger Basiseffekt wirke. Die Entwicklungen von persönlichen Einkommen und privaten Konsumausgaben sollten derweil solide ausfallen. Die Marktstrategen sind folglich skeptisch, dass die Zinssenkungsspekulation hüben wie drüben des Atlantiks nochmals angeheizt wird.

September 27, 2024 02:36 ET (06:36 GMT)

