Wien (ots) -Launch von Steelcoin, dem ersten Security Token auf Bitpanda!Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, laden Bitpanda & Steelcoin zum Pressegespräch und anschließender "Ring the Bell"-Zeremonie, um eine bedeutende Innovation zu feiern. Die Einführung des ersten Security Token eröffnet eine neue Asset-Klasse und markiert einen Meilenstein für beide Unternehmen.Zur "Ring The Bell"-Zeremonie werden neben Arbeits- und Wirtschaftsminister Dr. Martin Kocher weitere namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Sport erwartet.Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zum Pressegespräch und der anschließenden "Ring the Bell" Zeremonie eingeladen.Datum: Donnerstag, 10. Oktober 2024Beginn: 17:00 UhrOrt: Bitpanda Hauptquartier, Stella-Klein-Löw-Weg 17, 1020 WienProgramm· 17:00 Uhr - Pressegespräch & InterviewsVorstellung des Security Token als neue Asset-Klasse durch Marcel Javor (Gründer & CEO Steelcoin) und Lukas Enzersdorfer-Konrad (CEO Bitpanda). Im Rahmen des Pressegesprächs besteht die Möglichkeit für Interviews.· 18:30 Uhr - "Ring the Bell"-ZeremonieDer erste offizielle Steelcoin Trade auf Bitpanda - das Highlight des Abends: Die "Ring the Bell"-Zeremonie. Dabei zelebrieren wir den ersten Trade von Steelcoin auf Bitpanda.· 22:00 Uhr - Offizielles Ende der VeranstaltungPressegespräch & "Ring the Bell" - Bitpanda x SteelcoinVirtuelle Teilnahme am Pressegespräch möglich.Datum: 10.10.2024, 17:00 UhrArt: PressetermineOrt: Bitpanda HQStella-Klein-Löw Weg 171020 WienÖsterreich