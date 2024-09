München (ots) -Die Bücher basieren auf dem Bestseller von Social Media-Star Jonas EmsWelche Geheimnisse von dir sind im Netz? Ein Klick, der alles verändert. Die Young-Adult-Thriller-Serie "Schattenseite" (AT), basierend auf dem Roman von Autor, Schauspieler, Content Creator und Social Media-Star Jonas Ems, taucht authentisch in hochaktuelle Themen der Gen Z, wie Cybermobbing und Hackerangriffe ein. Özgür Yildirim ("4 Blocks", "Para - Wir sind King") und Alison Kuhn ("Druck", "Watch Me") inszenieren die 6-teilige Serie für die ARD Mediathek. Die Drehbücher schrieb Hanna Hribar in Zusammenarbeit mit Jonas Ems, die die Serie gemeinsam kreierten.Inhalt:Corvin (Florian Geißelmann), Nola (Samirah Breuer), Patricia (Tanya Nguyen) und Simon (Ludger Bökelmann) stehen kurz vor dem Abi, als die "Schattenseite" alles verändert. Die Website enthüllt intimste Geheimnisse der Jugendlichen. Je mehr Klicks die Seite bekommt, umso mehr brisantes Material kommt ans Tageslicht. Chatverläufe, Screenshots, Nacktfotos und Videos. Wer einen Leak stoppen will, muss mit der "Schattenseite" zusammenarbeiten - und damit vielleicht seine engsten Freund:innen verraten. Wer verbirgt sich hinter der "Schattenseite"? Und was hat das alles mit dem kürzlichen Tod von Mitschüler Linus zu tun?Vor der Kamera von Matthias Bolliger stehen Samirah Breuer, Ludger Bökelmann, Florian Geißelmann, Tanya Nguyen, Marven Gabriel Suarez-Brinkert, Filip Schnack, Moritz Hoyer, Carlotta Weide, Philip Günsch, Sophie Paasch, Philip Kapell, Jonas Ems, Christian Erdmann, Boris Aljinovic u. v. w."Schattenseite" (AT) ist eine Produktion der Dreamtool Entertainment GmbH (Produzent: Stefan Raiser, Producer: Simon Buchner) im Auftrag der ARD Degeto Film, funk und des Hessischen Rundfunks für die ARD Mediathek. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Jana Birkenbach (funk) und Jörg Himstedt (Hessischer Rundfunk). Es förderte das Medienboard Berlin Brandenburg. Die Dreharbeiten in Berlin und Umgebung laufen noch bis 28. November 2024.Pressekontakt:ARD Degeto Film, Kommunikation und PresseMyriam ThieserE-Mail: myriam.thieser@degeto.deTel.: 069 1509 420Wirth PR, PR & MedienkommunikationEllen WirthE-Mail: e.wirth@wirth-pr.deTel.: 0163 43 25 304Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5874105