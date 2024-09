Geld wird in Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Federaldresserve in die Festverzinsmärkte fliessen, so neue Forschungsergebnisse· Fast alle (99 %) institutionellen Anleger und Vermögensverwalter sagen, dass Anleger von Bargeld in Anleihen hätten umsteigen sollen, bevor die Fed mit Zinssenkungen begann, um potenzielle Renditen nicht zu verpassen· Angesichts sinkender Inflation und hoher Zinsen sind sich neun von zehn (91 %) professionellen Anlegern einig, dass Anleger mehr in festverzinsliche ...

